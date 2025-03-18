桃竹竹苗4縣市簽署MOU 為大矽谷計畫奠基礎

桃竹竹苗4縣市18日簽署大矽谷區域智慧發展倡議MOU。（桃市府提供）

2025/03/18 20:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議暨2025智慧城市展「桃園AI進行市」主題館，今（18日）於台北南港展覽館舉行開幕活動，桃園市長張善政表示，行政院去年推動桃竹竹苗大矽谷計畫，已成為產業發展亮點，不僅是4縣市產業合作契機，更讓彼此成為生命共同體，共同推動區域產業發展、促進整體經濟繁榮。

張善政表示，桃園持續推動智慧城市，今年桃園主題館「桃園AI進行市」，展示跨局處的多面向推動成果，例如今年智慧城市創新應用獎，桃市府獲得智慧救災與智慧治理2大獎項，可見市府在推動智慧城市的質與量方面，皆有顯著的成長，相信今日簽署的桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議，將有助加深4縣市的市政交流，共享縣市合作所帶來的市政碩果。

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新竹縣長楊文科表示，桃竹竹苗作為共同生活圈及共同產業鏈，此倡議計畫將共享交通路網及產業發展，並進一步擴大智慧城市發展，而新竹縣的經濟發展和人口成長需仰賴完善的公共設施，相信AI智慧園區的規劃可帶動區域科技發展，並期許中央政府能夠支持通過台灣知識經濟旗艦園區、科學園區3期計畫等規劃，逐步完善桃竹竹苗區域發展智慧治理的願景。

新竹市代理市長邱臣遠表示，若台灣是世界經濟的重心，桃竹竹苗大矽谷計畫便是驅動全球經濟最重要的亮點城市，桃竹竹苗地區擁有超過389萬人口，佔全台灣近3分之1，且已成為全球半導體產業的重要發源地，此次簽署的倡議MOU，不僅象徵桃竹竹苗4大縣市的區域智慧發展合作正式啟動，也代表著4縣市將市政發展聚焦於共同生活圈、交通網絡、產業廊帶及國家發展方向，共同驅動台灣經濟的發展。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，台灣AI科技產業廊道位於桃竹竹苗地區，期待透過此次4縣市共同倡議，加以整合各區域交通、醫療、災防、產業等資源，順勢帶動周邊產業蓬勃發展，讓桃竹竹苗地區成為國際科技產業發展重鎮。

桃市府智慧城鄉發展委員會表示，桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議，是全台首個區域智慧聯盟，未來跨縣市的合作將會具體落實在民眾的日常生活當中。

桃園持續推動智慧城市，2025智慧城市展「桃園AI進行市」主題館，展示跨局處的多面向推動成果。（桃市府提供）

桃園持續推動智慧城市，2025智慧城市展「桃園AI進行市」主題館，展示跨局處的多面向推動成果。（桃市府提供）

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