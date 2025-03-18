北投美國籍阿公生活不能自理 住處清出逾1.4噸垃圾

北投區一名美籍老翁生活不能自理，家中堆滿垃圾山，環保局協助清運1.4噸垃圾。（湖山里長李秋霞提供）

2025/03/18 17:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市北投區一名78歲美國籍獨居長者，日前被發現生活難自理，當地里長至其家中關心，發現長者家中堆滿垃圾成山，目前長者強制就醫後恢復中，將安置到療養院所。而里長請房東找人清理老翁家中，環保局協助清運，共清出1噸垃圾、400公斤資收物。社會局表示，美國在台協會（AIT）也關心此案件，預計本週前往訪視。

社會局表示，這名老翁是美國國籍，領有台灣永久居留證，自述年輕時就來到台灣從事翻譯工作，退休後便獨居於湖山里租屋處，目前由北投社福中心安排定期關懷訪視。

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湖山里長李秋霞表示，日前獲報老翁久待於公車亭，關心之下才發現其雙腳發炎腫脹，且多日未進食，協助返家後卻發現家中垃圾山。社會局表示，醫師評估老翁疑有失智症狀，將安置養護機構。

環保局表示，里長協助該長者處理家中垃圾，也請義工用專用垃圾袋打包完成，共清出1噸垃圾以及400公斤資收物，北投區清潔隊則在接獲里長通知協助載運後，由於量體實在太大，因此分別於3月11日、14日批次載運，均已處理完成。

社會局則表示，該名美籍老翁目前尚在住院治療當中，美國在台協會（AIT）17日也來關心此事，預計本週將由北投社福中心陪同協會代表前往訪視，如果個案有意願，也可協助返回美國。

北投區一名美籍老翁生活不能自理，家中堆滿垃圾山，環保局協助清運1.4噸垃圾。（湖山里長李秋霞提供）

北投區一名美籍老翁生活不能自理，家中堆滿垃圾山，環保局協助清運1.4噸垃圾。（湖山里長李秋霞提供）

北投區一名美籍老翁生活不能自理，家中堆滿垃圾山，環保局協助清運1.4噸垃圾。（湖山里長李秋霞提供）

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