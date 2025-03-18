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    竹北高中32名準大學生 各自摘星醫學系或頂大

    國立竹北高中今年繁星有32人榜上有名，其中28人都是第一志願獲得錄取。（國立竹北高中提供）

    國立竹北高中今年繁星有32人榜上有名，其中28人都是第一志願獲得錄取。（國立竹北高中提供）

    2025/03/18 17:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕今天繁星放榜，國立竹北高中表示，該校有32名準大學生各自瞄準醫學系或頂大成功摘星，其中28人更以第一志願錄取自己心目中的理想校系。

    竹北高中表示，他們今年繁星錄取台大、成大各3人，陽明交大、台師大、中央以及中興大學各2人；清大、政大、中山各有1人，其他醫學相關大學也有14人上榜。國、英、數A、數B以及自然達頂標的人數都破百。

    前述摘星榜中，就有2名同學分別通過國立陽明交大醫學系、中國中醫系的一階，其他人則分別錄取台大資工、台大經濟、台大數學、陽明交大電機系、清華大學資工系等頂大主流科系。

    除了繁星推薦，竹北高中今年也有兩名同學透過特殊選才，各自錄取陽明交大的百川計畫與清大資工系。海外升學已有錄取澳洲昆士蘭大學 The University of Queensland Bachelor of Biotechnology，跟美國德拉瓦大學University of Delaware，顯見該校在培養創新與多元人才上有成。

    國立竹北高中今年繁星有32人榜上有名，其中28人都是第一志願獲得錄取。（國立竹北高中提供）

    國立竹北高中今年繁星有32人榜上有名，其中28人都是第一志願獲得錄取。（國立竹北高中提供）

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