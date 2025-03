竹北高中32名準大學生 各自摘星醫學系或頂大

國立竹北高中今年繁星有32人榜上有名,其中28人都是第一志願獲得錄取。(國立竹北高中提供)

2025/03/18 17:14

〔記者黃美珠/新竹報導〕今天繁星放榜,國立竹北高中表示,該校有32名準大學生各自瞄準醫學系或頂大成功摘星,其中28人更以第一志願錄取自己心目中的理想校系。

竹北高中表示,他們今年繁星錄取台大、成大各3人,陽明交大、台師大、中央以及中興大學各2人;清大、政大、中山各有1人,其他醫學相關大學也有14人上榜。國、英、數A、數B以及自然達頂標的人數都破百。

前述摘星榜中,就有2名同學分別通過國立陽明交大醫學系、中國中醫系的一階,其他人則分別錄取台大資工、台大經濟、台大數學、陽明交大電機系、清華大學資工系等頂大主流科系。

除了繁星推薦,竹北高中今年也有兩名同學透過特殊選才,各自錄取陽明交大的百川計畫與清大資工系。海外升學已有錄取澳洲昆士蘭大學 The University of Queensland Bachelor of Biotechnology,跟美國德拉瓦大學University of Delaware,顯見該校在培養創新與多元人才上有成。

