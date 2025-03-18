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    新化高中繁星上榜87人 黃詠歆錄取醫學院想中西醫雙主修

    繁星推薦放榜，新化高中87人錄取，表現亮眼。（圖由新化高中提供）

    繁星推薦放榜，新化高中87人錄取，表現亮眼。（圖由新化高中提供）

    2025/03/18 16:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕繁星推薦結果揭曉，上榜「常勝軍」的新化高中，多達87人錄取，整體表現比去年進步；沒有補習的黃詠歆，憑藉自身的努力，順利考進醫學院，雄心壯志的她強調，若有機會，想要中西醫雙主修。

    包含特殊選才，新化高中的錄取者裡，有57人入榜國立大學，比例超過6成5，且也已連續11年輔導學生，考上台、清、交、成、政等頂尖名校，成績亮眼。

    新化高中今年有1人錄取醫學院中醫學系、2人獸醫學系，共16人考上頂尖大學，包含台大、清大、成大、政大、陽明交大，以及中央、中興、中山、中正與台師大、台北大等。

    沒有補習的黃詠歆，學測成績4科56級分，錄取長庚大學醫學院中醫學系，未來想中西醫雙主修；中山醫學大學、高雄醫學大學、台北醫學大學、中國醫藥大學等也都各有1人錄取。

    錄取台灣大學獸醫系的蔡柏逸，喜歡生物實驗，對物理很有興趣，相中新化高中繁星升學優異表現而選擇就讀，如願考取第一志願，相當開心。

    家長會長黃世勳感謝全體老師的辛苦付出，才能再創高峰；校長劉瑞圓則提到，為孩子提供了充足的學習環境與輔導，並持續舉辦選填志願的講座，由各科老師組隊，全力協助。

    新化高中在特殊選才，有11人上榜。（圖由新化高中提供）

    新化高中在特殊選才，有11人上榜。（圖由新化高中提供）

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