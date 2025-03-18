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    蚵殼及砂砱再生處理廠設置湖西北寮？ 陳光復急澄清

    外傳澎湖縣政府將在湖西北寮設置蚵殼處理場，縣長陳光復親上火線澄清。（記者劉禹慶攝）

    外傳澎湖縣政府將在湖西北寮設置蚵殼處理場，縣長陳光復親上火線澄清。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/18 16:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕外傳澎湖縣政府將規劃湖西北寮為「蚵殼及砂砱再生處理廠」，引發北寮村民民怨沸騰召開村民大會，會中村民一致決議，強烈反對「蚵殼煅燒廠」蓋在北寮。澎湖縣長陳光復急上火線聲明，此事尚未經縣政府團隊定案！

    有鑑於北寮村民在今年農曆年前，接獲澎湖縣政府變更北寮村第二公墓用途通知，經社區發展協會理事長及村長前往農漁局了解實際狀況，發現原來農漁局欲於北寮第二公墓興建約2公頃之廢蚵殼鍛燒廠房及廢棄蚵殼堆置場，因此16日在社區活動中心，召開緊急村民大會，村民表示不給蓋就是不給蓋！

    陳光復在臉書專頁親上火線，澄清根本尚未經澎湖縣政府團隊定案！並說明北寮的這個地段是縣屬的閒置殯葬用地，必需經地方各方意見同意，才會進行活化利用，縣府絕不會不經過公聽會、說明會等程序而擅做決定進行開發使用！

    至於「蚵殼及砂砱再生處理廠」的選址，縣府目前尚有許多選項！ 在做選址決定之前，絕對會按照法規流程，先取得民眾的同意與共識，才會進行開發或設廠的規劃，絕對不會發生先斬後奏的違法開發情事！呼籲民眾切勿聽信未經縣府官方發佈的訊息！

    砂砱也是碳酸鈣組成，將與牡蠣殼一起處理。（澎湖縣政府提供）

    砂砱也是碳酸鈣組成，將與牡蠣殼一起處理。（澎湖縣政府提供）

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