北市比特犬首度咬傷人後 議員楊植斗承認協調否認關說

國民黨大安文山區議員楊植斗。（資料照）

2025/03/18 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安、文山區近日發生比特犬Lucky二度咬傷人事件，傳出議員關說導致北市動物保護處延遲11天尚未開罰。國民黨大安文山區議員楊植斗今（18日）也發文表示，在比特犬6日首度咬傷人後，他有致電動保處詢問，並安排動保處、飼主以及其辦公室同仁訪談，但否認關說。

「原來這也叫關說？」楊植斗今於臉書發文表示，比特犬第一次傷人時，由於事件發生在他選區，因此他就致電動保處詢問，這類具攻擊性犬隻如何處罰飼主以避免下次事件發生？

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他說，動保處傾向罰款，並要求飼主積極與被害者和解，也會請主人提供改善計劃，但沒入暫不在考慮範圍，理由是這類特殊犬種若收容到動物之家，以目前的資源很難提供完善的照顧，更可能讓工作人員和其它狗狗受傷。

楊植斗說，基於關心選區理由，在徵求飼主同意後，安排動保處和飼主以及他辦公室的同仁訪談，訪談後決定重罰9萬（初犯通常罰3萬），要和被害人和解，並要求未來窗戶要鎖上，飼主也口頭答應說車窗已封上。

他表示，昨日看到新聞報導稱議員施壓把「沒入」處置取消，罰單也不了了之，他還心想是誰有這大官威？而今日他又不斷被詢問，他要強調兩件事，一是自己沒有「喬事」，甚至要求更多管制措施；第二，議員很多工作都是跨選區的，他也會經手一些其它選區的案件，如果真有那麼囂張的議員，可能也未必在大安文山區。

比特犬Lucky。（記者劉詠韻攝）

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