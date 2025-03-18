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    農業部種苗場推文心蘭健康種苗汰舊換新 每株獎勵5元

    文心蘭種苗健康，花卉品質才會良好。（種苗場提供）

    文心蘭種苗健康，花卉品質才會良好。（種苗場提供）

    2025/03/18 14:55

    〔記者楊媛婷／台北報導〕文心蘭為我國外銷第2大蘭花類花卉，但文心蘭過去常受病毒感染，導致產量減少、品質下降，為穩定品質，農業部種苗場再度推出健康種苗驗證制度升級版「文心蘭健康種苗栽培計畫性汰舊換新植株獎勵措施」，除檢驗種苗健康外，並建立切花栽培場域栽培規範，提升文心蘭種苗品質。

    依農業部統計，文心蘭栽培面積近250公頃，年產量超過2300萬枝，8成以上都是外銷，主要市場為日本，外銷產值達5.3億元，種苗場表示，文心蘭為多年生植株，切花生產約 4-6年會重新栽種組織培養苗，種苗生產與切花栽培過程中若感染病毒會影響植株的生長與開花，該場2002年曾推動文心蘭健康種苗驗證制度，透過母本、組織培養場及育苗場域的繁殖栽培過程監測病毒感染情形，通過病毒檢測的組織培養苗核發證明書，後來因需求減少與成本考量在2017年廢止，但隨著市場需求，並為促進文心蘭產業升級，於去年起推動文心蘭健康種苗栽培計畫性汰舊換新植株獎勵措施，配合的業者提供每株5元獎勵金，措施經費上限為50萬元。

    種苗場表示，該場輔導3個花班文心蘭育苗業者改善育苗環境，為文心蘭的組織培養種苗檢測病毒，並建立切花栽培場域承接健康種苗的栽培規範，並輔導5處切花栽培場汰舊換新種植健康文心蘭植株，並針對輔導對象已提供文心蘭母本、母瓶及種苗植株檢測CymMV及ORSV二種病毒，共計352個樣品，其中檢測瓶苗移植苗18萬7620株、5吋定植苗12萬5000株植株，經病毒檢測的健康種苗，一年後擴散至切花栽培場約可達3.5公頃。

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