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    繁星錄取頂尖大學 永慶高中創紀錄

    嘉義縣永慶高中校長郭春松（左三）與繁星推薦錄取學生。（圖由永慶高中提供）

    嘉義縣永慶高中校長郭春松（左三）與繁星推薦錄取學生。（圖由永慶高中提供）

    2025/03/18 15:18

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大學繁星推薦放榜，社區型的嘉義縣永慶高中紀錄再創新高，台大、成大各2位，清大、陽明交大與中字輩等頂尖大學也都有學生錄取，刷新繁星推薦的新紀錄。校長郭春松表示，今年共有59名學生報名繁星推薦，41人錄取，國立大學及醫學大學的錄取率也達59%，展現學校優質教學成果。

    永慶高中錄取頂尖大學的校系包括台灣大學心理學系、台灣大學物理治療學系、成功大學交通管理科學系、成功大學都市計畫學系、清華大學資訊工程學系、陽明交通大學機械工程學系。

    錄取台大心理學系的許弼荏，來自農村家庭，自小需協助農務，常在田間讀書、完成學業，高中從未補習，完全仰賴課堂聽講與學習，以及自律的時間規劃與自我督促，在保持優異學業成績的同時，也積極投入國際交流、服務學習及營隊活動。

    許弼荏表示，自己對腦科學與人類行為的關聯深感興趣，並受到家庭教育及指導老師盧樺熠的啟發，立志成為「具有人文素養的自然科學人」，未來希望以心理學探索人類行為與情緒的奧秘。

    就讀AI科技特色班的游子淵，繁星錄取成功大學交通管理科學系，在學期間專注於資訊科技與程式設計，高一以「自閉症類群障礙心理狀態智慧分析眼鏡」獲嘉義縣青少年發明展佳作，熱愛攝影的他，經常背著相機穿梭台灣各地取景，作品曾登上台南文化局《S-Life新生活藝文誌》3月號封面。

    郭春松表示，繁星推薦制度為在校成績優異、明確了解自身興趣的學生提供更好的發展機會，讓學生能適性揚才，而不執著於明星高中，感謝校內師長的專業指導與升學輔導，讓學生都能錄取理想校系。

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