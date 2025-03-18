竹南高中70人摘星，包攬台、清、陽明交大。（圖由校方提供）

2025/03/18 14:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高中升大學繁星今天放榜，苗栗縣國立竹南高中共70名學生成功摘星，包含台、清、陽明交大名校，更有學生為了興趣選讀台師大特教系；國中曾獲得總統教育獎的詹嘉育則依興趣錄取國立高雄師範大學地理學系，盼成為地理教師。

國立竹南高中校方表示，視覺障礙學生詹嘉育國中時曾獲得總統教育獎，學測國文科和社會科皆考出15級分滿級分，因興趣選讀國立高雄師範大學地理學系。

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而入學時成績僅3A的林寬歷經3年精進考出56級分高分，林寬平時喜愛運動更懂得在讀書與休閒取得平衡，更曾奪得冰上曲棍球全國冠軍，錄取台大醫學工程學系。學測以59級分成績奪得全縣榜首的學生林芮守，因校排2%錄取清華大學動力機械工程學系。

黎欣芷則因為求學歷程身邊常有特殊生，從害怕、好奇，到了解後想幫助他們，所以選讀特教系。

竹南高中校方也提到今年數A獲得滿級分的美少女陳詩涵考出54級分，順利錄取陽明交通大學電機工程學系乙組。

錄取名校的學生也不吝分享讀書方法，例如英文方面讓生活中充滿英文，查詢資料時會尋找英文資料。遇到難題會分析題目，然後從課本或參考書尋找相關知識釐清觀念。也有學生會大量練習題目，有錯立刻訂正。

入學時成績僅3A的林寬歷經3年精進考出56級分高分錄取台大。（圖由校方提供）

數A獲得滿級分的美少女陳詩涵考出54級分錄取陽明交通電機系。（圖由校方提供）

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