「玩畫學笑」師生成果展前夕 澎湖西嶼5校師生聯手創作

西嶼五所國小學生，集體創作「澎湖印象」主體。（記者劉禹慶攝）

2025/03/18 14:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春暖花開、藝術齊放，歡迎來西嶼，感受一場充滿童趣與創意的藝術之旅！由澎湖西嶼鄉公所與田雅內文教基金會共同主辦的「玩畫學笑」師生成果展，將於3月19日至5月20日在西嶼古堡遊客中心盛大展出，今（18）日在西嶼國中體育館，由西嶼5所國小集體創作，揭開活動序幕。

此次展覽以「澎湖印象」為主題，集結外垵國小、內垵國小、池東國小、大池國小、合橫國小等5所學校的師生創作，透過鮮明的筆觸與童真的視角，詮釋澎湖群島的自然風光與人文魅力，今日在西嶼國中體育館進行，學子揮灑作畫，準備明（19）日參展作品。

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展覽特別邀請了畫家「一刀一流」陳聰老師共襄盛舉，分享他的藝術歷程與精湛畫作。展覽背後關鍵推手是西嶼鄉鄉長李添進，他深知藝術教育對孩子們的重要性，並致力於推動在地美學教育，讓孩子們在創作中發掘自我、培養想像力與自信心。

陳聰自1996年起活躍於藝術界，千禧年後專研刀畫技法，以0號至300號油畫刀描繪大自然景觀與人生故事，筆名「一刀」象徵他對技法的精進與專注。近年來，創作風格轉向隨性與流動感，將筆名改為「一流」，透過潑灑技法賦予作品更多靈動與自由，展現藝術的無限可能。這次展覽，他將與孩童們的純真筆觸同台展出，讓專業與童趣交織，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

「一刀一流」陳聰老師，創作池西單心虎目滬畫作。（記者劉禹慶攝）

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