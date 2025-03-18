為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「玩畫學笑」師生成果展前夕 澎湖西嶼5校師生聯手創作

    西嶼五所國小學生，集體創作「澎湖印象」主體。（記者劉禹慶攝）

    西嶼五所國小學生，集體創作「澎湖印象」主體。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/18 14:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春暖花開、藝術齊放，歡迎來西嶼，感受一場充滿童趣與創意的藝術之旅！由澎湖西嶼鄉公所與田雅內文教基金會共同主辦的「玩畫學笑」師生成果展，將於3月19日至5月20日在西嶼古堡遊客中心盛大展出，今（18）日在西嶼國中體育館，由西嶼5所國小集體創作，揭開活動序幕。

    此次展覽以「澎湖印象」為主題，集結外垵國小、內垵國小、池東國小、大池國小、合橫國小等5所學校的師生創作，透過鮮明的筆觸與童真的視角，詮釋澎湖群島的自然風光與人文魅力，今日在西嶼國中體育館進行，學子揮灑作畫，準備明（19）日參展作品。

    展覽特別邀請了畫家「一刀一流」陳聰老師共襄盛舉，分享他的藝術歷程與精湛畫作。展覽背後關鍵推手是西嶼鄉鄉長李添進，他深知藝術教育對孩子們的重要性，並致力於推動在地美學教育，讓孩子們在創作中發掘自我、培養想像力與自信心。

    陳聰自1996年起活躍於藝術界，千禧年後專研刀畫技法，以0號至300號油畫刀描繪大自然景觀與人生故事，筆名「一刀」象徵他對技法的精進與專注。近年來，創作風格轉向隨性與流動感，將筆名改為「一流」，透過潑灑技法賦予作品更多靈動與自由，展現藝術的無限可能。這次展覽，他將與孩童們的純真筆觸同台展出，讓專業與童趣交織，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

    「一刀一流」陳聰老師，創作池西單心虎目滬畫作。（記者劉禹慶攝）

    「一刀一流」陳聰老師，創作池西單心虎目滬畫作。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播