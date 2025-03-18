2025智慧城市雙城展開幕 高雄拿3大獎、3/20接棒開展

2025智慧城市雙城展開幕，高雄開場先拿3大獎、3/20接棒開展。（圖由高市府提供）

2025/03/18 15:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025智慧城市論壇暨展覽北高雙城展今在台北開幕，高雄一開場先拿下3項大獎，也為高雄3月20日接棒開展暖身。

高市副市長林欽榮開幕致詞表示，高雄搶先布局人工智慧，主導推動「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，與NVIDIA、中華電信以及國公營企業合作，發展具地方特色的高雄主權AI模型。

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高市特別針對城市治理提出具體的智慧解決方案，包含整合交通疏運、災害防治及產業安全監控等領域之AI應用與需求，發展具地方特色的生成式AI應用，企圖更進一步結合在地企業，從數位轉型到產業AI化、AI產業化。

林欽榮強調，高雄在AI與半導體產業發展上角色日益重要，去年成功邀請清華大學、陽明交通大學到高雄設立分校，擴大半導體人才培育能量，今天在台北展區的高雄市政主題館，由他與馬來西亞雪蘭莪州首席行政議員黃思漢見證，馬來西亞先進半導體學院（ASEM）分別與清華大學副校長戴念華、陽明交大副校長陳永富簽署國際半導體人才培育計劃合作意向書，計畫進行高科技人才培育及交流，促進高雄發展為國際科技人才培育城市。

此外，今天高雄也贏得3座獎項肯定，首先是「城市能源轉型獎」，高雄以推動能源管理、增加再生能源比重等淨零政策取得卓越成效而獲獎，以及「智慧城市創新應用獎」獲2個獎項，分別為「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」及「全方位智慧化復康巴士病友門診就醫流程」，由工務局副局長吳瑞川及小港醫院院長洪志興代表領獎。

林欽榮說，這次獲獎顯示肯定高雄市積極發展數位淨零雙軸轉型成果，這些成果都會在高雄智慧城市展更完整呈現。

高市府說明，3月20到22日，高雄智慧城市展將在高雄展覽館登場，智慧醫療主題館是由南台灣16家醫院及2所國立大學組成；高雄市政主題館展示27項AI與淨零專案；淨零新創主題館由南部8所大學10家新創業者展出27項創新技術，推動產業升級。還有許多大企業參展，聚焦在最熱門的AI智慧應用，將成為矚目焦點。

歡迎國內外買家與業者憑名片免費換證入場，高市12歲以上市民也可憑身分證免費入場，相關資訊可至智慧城市官網。

馬來西亞先進半導體學院（ASEM）分別與清華大學副校長戴念華、陽明交大副校長陳永富簽署國際半導體人才培育計畫合作意向書。（圖由高市府提供）

2025智慧城市雙城展開幕，高雄開場先拿3大獎。（圖由高市府提供）

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