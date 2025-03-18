台東高中大學繁星逾半上榜國立 3人通過醫學或牙醫一階

繁星推薦通過錄取榜單今天公布，台東高中上榜者師生開心合影。（記者黃明堂翻攝）

2025/03/18 13:32

〔記者黃明堂／台東報導〕114年繁星推薦錄取榜單今天公布，國立台東高級中學上榜人數共62人，其中超過50%錄取國立大學或醫藥相關學系，錄取人數比去年增加逾4成，並有2人通過醫學系、1人通過牙醫系第一階段，若通過第二階段面試甄選即能確定錄取。

台東高中今年繁星「通過錄取率達64%，其中錄取台清交成政已達9人，分別是陳炳光錄取台灣大學機械工程學系、蔡隼錄取台灣大學戲劇學系、陳冠希錄取政治大學公共行政學系、林彥愷錄取政治大學中國文學系、顏家勝錄取清華大學材料科學工程學系、孫詠雋錄取陽明交通大學電機工程學系乙組（電機工程組）、莊文碩錄取陽明交通大學資訊工程學系、謝秉翰錄取成功大學化學工程學系、李佑錄取成功大學工業設計學系。

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此外，李丞翔錄取台北大學企業管理學系、陳子覲錄取中央大學光電科學與工程學系、王彥霖錄取中興大學農藝學系、劉俋辰錄取中興大學機械工程學系、蕭子翔錄取中正大學企業管理學系、張昱捷錄取中山大學材料與光電科學學系。

在特殊選才及運動績優獨招等方面，李權祐錄取中興大學土壤環境科學系甲組、邱丞諒錄取海洋大學運輸科學系、巫奕嶔錄取輔仁大學醫學資訊與創新學士學院學程、劉澄洧及董淳妤錄取台東大學體育學系、于杰倫錄取高雄師範大學原住民專班。

值得一提的是，蔡隼同學會考成績為4A1B，從小的興趣就是觀看舞台劇，從國小6年級參加故事工廠戲劇營隊，去年更在台東藝穗節參與演出，這次以第一志願上台灣大學戲劇學系。錄取東華大學的楊尚東同學，在高一入學時的會考成績為5B，雖然家境清寒，但仍積極向學，為減輕家裡的負擔，選擇就讀國立東華大學。

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