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    提升兒少閱讀理解與思辨能力 立委促圖書教師專任專職化

    中華民國圖書館學會今舉辦「圖書教師專職專任：兒少閱讀關鍵期 專業圖師不缺席」記者會，邀請民進黨立委陳培瑜、林月琴、郭昱晴共同呼籲教育部重視閱讀教育專業，讓國中小圖書教師專任專職化。（圖由林月琴國會辦公室提供）

    中華民國圖書館學會今舉辦「圖書教師專職專任：兒少閱讀關鍵期 專業圖師不缺席」記者會，邀請民進黨立委陳培瑜、林月琴、郭昱晴共同呼籲教育部重視閱讀教育專業，讓國中小圖書教師專任專職化。（圖由林月琴國會辦公室提供）

    2025/03/18 14:05

    〔記者謝君臨／台北報導〕數位時代來臨，兒童與青少年的注意力愈加碎片化，社交障礙與網路成癮問題日益嚴重。中華民國圖書館學會今（18）日舉辦「圖書教師專職專任：兒少閱讀關鍵期 專業圖師不缺席」記者會，邀請民進黨立委陳培瑜、林月琴、郭昱晴共同呼籲教育部重視閱讀教育專業，讓國中小圖書教師專任專職化。

    圖書館學會指出，教育部自2009年起推行「國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫」，使得許多學校能夠藉由圖書教師的專業，推動閱讀素養、數位閱讀與英文閱讀課程，並整合校訂課程，提升學生的閱讀理解與思辨能力。

    但，圖書館學會表示，目前全國擁有圖書教師的學校僅576所，僅占全國中小學17%，且屬於「兼職」，學校每一或二年都需重新提出「競爭型計畫」，通過審核後才能保留該職位。部分縣市因經費有限，能核定的學校數量也受限，導致圖書教師職位長期處於不穩定狀態，進而影響學生的「閱讀受教權」。甚至許多學校音員額編制問題，連申請圖書教師的機會都沒有，影響教育平權。

    因此，圖書館學會提出2訴求，力求讓每一所學校都擁有「專職專任」的圖書教師，包括：圖書教師納入中小學正式專任編制，確保每校皆有，避免每年需申請計畫的困境；修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，確立專任圖書教師制度，以確保閱讀教育的連續性與專業發展。

    陳培瑜表示，台灣每個國中小都需要專業的圖書教師。當今的升學考試已不再是填鴨教育的產物，而是108課綱素養導向的考題，當題幹變得越來越長，閱讀理解能力將決定考生未來升學選擇的多樣性。但，並非每個家庭都了解閱讀對人格培養和情緒學習的重要性，透過圖書教師的專業讓每個孩子都能獲得閱讀能力。

    林月琴指出，台灣兒少心理健康問題日益嚴重，閱讀教育的缺失，已成為不可忽視的警訊。閱讀影響的不只是學業表現，還包括心靈與社會適應力發展。當我們看到越來越多孩子在面對壓力時缺乏調適能力，甚至出現焦慮與憂鬱的情況，這些問題不只是個人家庭的挑戰，更是國家教育政策應該正視的課題。

    郭昱晴說，閱讀對孩子而言是重要的基礎能力，各項科目甚至包含數學都需要閱讀能力，才能理解題目邏輯。然而，現代的孩童因長期使用3C產品，如手機、平板等，對文字的閱讀及理解能力下降，而「閱讀推動老師」目的就在於建立孩子閱讀的習慣，加強孩子對書籍及文字邏輯的理解力，讓閱讀不被3C取代。

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