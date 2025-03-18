竹市辦消防體驗 家長怒批幼兒園竟要家長陪孩子走40分到會場

新竹市消防局要在25日舉辦消防體驗活動，但有舊社國小附幼的家長怒批學校竟要家長陪幼兒走40分或自行前往，根本就是最爛的交通工具規畫案，讓家長傻眼與炸鍋。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/18 13:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局25日要在樹林頭公園舉辦消防體驗活動，廣邀各國小附設幼兒園及非營利幼兒園幼兒參加，但舊社國小有家長投訴指出，學校竟請家長要自行處理前往消防體驗活動，或者要陪幼兒走路40分前往活動會場，讓家長傻眼，認為學校辦活動居然未提供交通方式，而要家長自行處理，怒批學校太便宜行事，把責任全推給家長。

家長認為，消防局辦此活動立意良善，但無安排交通接送，幼兒園步行前往路程40分鐘，行經多個路口，且學校提供家長的勾選選項也太奇怪，讓家長只有2種選擇，且讓幼兒走路40分鐘，且多走在大馬路上，數百人就在新竹市大馬路上行走，實在讓人憂心，難道學校無法承租遊覽車，安排學童安全前往嗎？

請繼續往下閱讀...

舊社國小表示，因學校每學期都會規劃校園周邊社區踏查體驗活動，例如參訪便利商店、大賣場等，讓孩子透過實地體驗學習。此次活動適逢消防局在樹林頭辦理消防體驗，校方考量其教育價值，將其納入社區踏查的春遊活動一環，期望讓幼兒透過實際參與，提升防災意識與應變能力。

對家長關切的交通安全議題，學校原已安排小學部老師、主任及志工協助沿途交通維護，確保幼兒行走安全。然而，鑑於近日天候不穩，校方已在17日的學校主管會議討論後，決議調整活動安排，改為租賃遊覽車接送幼兒，確保學童在安全與舒適條件下參與活動，近期就會發放最新調整過的通知單給家長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法