想當「梅西第二」！ 足球選手圓夢錄取台灣大學

李宗憲追求足球明星夢南下高雄就學。（記者洪臣宏攝）

2025/03/18 12:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕李宗憲外型挺拔，一心追求足球明星夢，為了以繁星計畫上頂大，原本可上台中一中，跑了大半台灣到高雄市中山工商就讀。114學年度「繁星推薦」今（18）日放榜，他錄取國立台灣大學機械工程系圓夢。

李宗憲從小好動，母親讓他3歲接觸足球，就此結下不解之緣，盼望能當阿根廷足球王「梅西第二」，縱使國中會考成績優異，仍不改喜歡足球興趣，在評估「魚與熊掌兼得」機率後，毅然決定從台中南下就讀中山工商，3年拿到60萬元獎學金。

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普通科楊珮綸主任指出，身高172公分、體重64公斤的李宗憲，長相俊俏，英文、日語、武術、游泳、吉他、鋼琴、揚琴、太鼓、烏克麗麗都難不倒他，3年成績全校排名百分之一，拿到繁星推薦資格。

他在足球校隊擔任前鋒，足球隊總教練賴冠州認為他屬智慧型選手，在球場衝鋒陷陣，展現大將之風，每天練完球回到教室繼續晚自習，課業不荒廢，相當自律。

高雄市中山工商這次共有12名學生錄取國立大學，錄取中興大學的許恩萍，原可上雄女，但她考量到中山有校車、獎學金、晚自習等等制度，故決定就讀中山普通科，3年下來共獲得約46萬獎學金，未來當大學費用。

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