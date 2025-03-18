為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    想當「梅西第二」！ 足球選手圓夢錄取台灣大學

    李宗憲追求足球明星夢南下高雄就學。（記者洪臣宏攝）

    李宗憲追求足球明星夢南下高雄就學。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/18 12:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕李宗憲外型挺拔，一心追求足球明星夢，為了以繁星計畫上頂大，原本可上台中一中，跑了大半台灣到高雄市中山工商就讀。114學年度「繁星推薦」今（18）日放榜，他錄取國立台灣大學機械工程系圓夢。

    李宗憲從小好動，母親讓他3歲接觸足球，就此結下不解之緣，盼望能當阿根廷足球王「梅西第二」，縱使國中會考成績優異，仍不改喜歡足球興趣，在評估「魚與熊掌兼得」機率後，毅然決定從台中南下就讀中山工商，3年拿到60萬元獎學金。

    普通科楊珮綸主任指出，身高172公分、體重64公斤的李宗憲，長相俊俏，英文、日語、武術、游泳、吉他、鋼琴、揚琴、太鼓、烏克麗麗都難不倒他，3年成績全校排名百分之一，拿到繁星推薦資格。

    他在足球校隊擔任前鋒，足球隊總教練賴冠州認為他屬智慧型選手，在球場衝鋒陷陣，展現大將之風，每天練完球回到教室繼續晚自習，課業不荒廢，相當自律。

    高雄市中山工商這次共有12名學生錄取國立大學，錄取中興大學的許恩萍，原可上雄女，但她考量到中山有校車、獎學金、晚自習等等制度，故決定就讀中山普通科，3年下來共獲得約46萬獎學金，未來當大學費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播