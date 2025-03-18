台灣蒲公英列入瀕危物種 中市觀旅局加強保育鐵砧山棲地

大甲鐵砧山風景特定區草地，常可發現台灣蒲公英蹤跡。（觀旅局提供）

2025/03/18 13:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市風景區管理所去年整建大甲鐵砧山桂花泉步道時，發現施工範圍會經過台灣蒲公英棲地，除提醒施工單位用心保護棲地，日前並辦理「台灣蒲公英生態教育暨棲地維護課程」，帶領30位民眾實際動手維護台灣蒲公英棲地，為瀕危植物復育撒下希望的種子，盼透過環境教育活動讓鐵砧山的在地台灣蒲公英復育工作如蒲公英隨風飄揚、遍地開花，為當地生物提供更友善的棲息地，維持在地生物多樣性。

觀旅局表示，台灣野外的蒲公英有台灣蒲公英以及西洋蒲公英，其中，台灣蒲公英已列入台灣紅皮書為瀕危物種。蒲公英通常在草地、道路邊和田野間生長，給予了許多昆蟲食物來源，也同時為土壤提供了養分，然而受到城市化以及農業活動的擴展，台灣蒲公英的生存環境面臨著許多挑戰。

請繼續往下閱讀...

台中市風景區管理所表示，去年整建桂花泉步道時發現施工範圍會經過台灣蒲公英的棲地，施工時特別提醒施工單位用心保護棲地，如今才得以看到這片美麗的風景。

觀旅局指出，今年於鐵砧山舉辦的蒲公英環境教育解說課程大獲好評，在東海大學生命科學系博士蔡鵑如及荒野保護協會專業解說員蔡志忠兩位專業老師解說下，民眾更加了解台灣蒲公英的生態及棲地維護方式。

參與民眾表示，小時候看到蒲公英都會去吹它，原來它在生態系統中這麼重要！觀旅局長陳美秀表示，未來將會持續辦理這類環境教育活動，並研擬增加報名人數，讓更多民眾參與。

風管所說，鐵砧山的蒲公英棲地宛如重獲新生。金黃色的花朵也吸引了蜜蜂、蝴蝶等小生物來到這片充滿生命力的天地，讓整個鐵砧山充滿活力。鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，將會持續爭取中央補助挹注經費，優化區內的觀光景點、步道及遊憩設施，並積極保育鐵砧山在地地質及生態資源，歡迎大家前往鐵砧山體驗這片自然之美。

大甲鐵砧山桂花泉步道周邊為瀕危植物台灣蒲公英重要棲地。（觀旅局提供）

生態專家介紹台灣蒲公英棲地環境。（觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法