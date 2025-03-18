繁星缺額19名、2系無人錄取 台大：標準高致報名人數少

台大註冊組主任李宏森說明學校今年繁星推薦錄取情形。（記者楊綿傑攝）

2025/03/18 12:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學繁星推薦招生今天放榜，龍頭台灣大學今年共錄取397人，另有19名缺額，分布在8個系組，另有2系組無人錄取。台大表示，可能與錄取標準設定過高導致報名人數過少有關，而今年繁星名額較去年微幅增加，佔總招生名額12.44%，預估未來還會再略為增加。

大學甄選入學委員會今公布繁星推薦招生結果，共有約2.2萬多名高中生報名，錄取約1.4萬多人，錄取率64.12％，缺額有1146名。

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台大今年繁星招生名額434名，包括醫學系16名、牙醫系2名，報名有2810人次，最後錄取397名，占總招生名額12.44%，較去年略為提升。而有學生藉此管道錄取台大的高中有242校，其中宜蘭縣慈心華德福實驗高中首度有1名學生獲錄取台大哲學系。

台大今年缺額有19名，共分布在8個系組，包括管院1個系組、生農學院3個系組、理學院1個系組、工學院1個系組。其中生物環境系統工程（生工）、植物病理與微生物（植微）2系皆無人錄取。

台大註冊組主任李宏森說明，生工系門檻為國文前標、英文前標、數A頂標、自然頂標，開出4個名額，有15人報名；植微系門檻為國文頂標、英文頂標、數A頂標、自然頂標，開出2個名額，有3人報名。主因在報名人數偏低，而是否與錄取標準設定有關，會再與學系討論。

至於醫牙學系報考狀況，李宏森提到，牙醫系今年招生2名，有6人報名，通過一階篩選者有4名，都是高中成績排名前3%學生，學測成績四科總分達58級分。而醫學系今年招生16名，有45人報名，通過一階篩選者有24名，都是高中成績排名前1%學生，學測成績四科總分達59級分，與電機系錄取學生成績相當。

今年繁星推薦錄取台大的學生，超過97.5%其高中成績都在校排10%以內，另有1名獲錄取學生在其高中校排為18%。李宏森認為，近幾年透過各入學管道考進台大的學生，以繁星學生在入學後表現最好，且繁星有發揮校校等值的精神，讓在校優秀表現同學有機會錄取優質頂大，未來繁星名額預計會再略為增加，但仍尊重各學系自主想法。

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