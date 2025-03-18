催生新北大巨蛋 侯友宜4月考察東京大巨蛋

新北市規劃興建新北大巨蛋，市長侯友宜預計4月中旬考察東京大巨蛋。圖為新北大巨蛋構想示意圖。（新北市政府提供）

2025/03/18 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年國內掀起棒球運動熱潮，新北市規劃興建大巨蛋，今年2月公布6處選址地點評估，新北市府今天證實，市長侯友宜4月中旬將配合議會出訪規劃，赴日本展開5天參訪行程，包含考察日本東京大巨蛋和長照設施。

目前市府提出的6大潛力場址包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、淡海新市鎮二期及樹林機五南側土地，腹地都有10公頃以上，部分位於新興開發區，且周邊有捷運等大眾運輸系統，將進入第二階段評估作業，除了蒐集民意，也會到各地場勘、考察，希望半年內凝聚共識，從6個場址中縮小範圍至1或2個地點，年底前拍板定案。

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新北市府新聞局長李利貞今天說明，侯友宜將配合議會出訪日本規劃，與議長蔣根煌及議員一同拜會友好城市，行程中也安排考察巨蛋和長照設施，預計4月中旬出發，展開為期5天的參訪，重點包含東京大巨蛋和西武巨蛋，作為新北大巨蛋的規劃參考。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨說，此次是議長帶團出訪，但他因為地方另有重要事項和選民服務，無法參與行程；市府實地考察東京大巨蛋，代表真的有心要蓋新北大巨蛋，借鏡其他國家的成功經驗和優點，把新北大巨蛋規劃得更完善，但是千萬不要「雷聲大、雨點小」，考察完就沒下文。

廖宜琨表示，他建議新北大巨蛋蓋在樹林大柑園地區，腹地廣闊超過600公頃，交通便利，未來還有捷運三鶯線LB07站行經，屬於新興開發區，透過都市計畫將道路、交通與基礎設施重新規劃，滿足大巨蛋的建設需求，可望帶動地區繁榮發展。

體育局長洪玉玲說，預計參訪東京大巨蛋和西武巨蛋，了解場館規劃設計、周邊商業、休閒娛樂等附屬設施以及營運狀況，包含場館的多功能使用，像是棒球賽事場次安排、演唱會或藝文展演等舉辦情形，例如西武巨蛋還能舉行足球賽等其他運動賽事，將擷取優點納入新北大巨蛋規劃設計參考。

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