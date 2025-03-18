又揪到「蘇丹紅」！ 越南辣椒粉列監視查驗對象

最新邊境查驗結果出爐，其中一批自越南進口的「辣椒粉」被檢出含非法定著色劑蘇丹色素4號，全批7500公斤依規定直接銷毀，不得退運。（圖由食品藥物管理署提供）

2025/03/18 13:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（18日）公布最新邊境查驗結果，其中一批自越南進口的「辣椒粉」被檢出含非法定著色劑蘇丹色素4號，全批7500公斤依規定直接銷毀，不得退運，為把關食安，食藥署也把越南進口的辣椒粉、胡椒列入監視查驗對象，未來1年將100％抽驗蘇丹色素，合格才能輸入。

最新邊境查驗共有7批違規，其中越南進口的「辣椒粉」被檢出蘇丹色素；印尼的「脆皮花生」與印度出口的「玉米澱粉」則因真菌毒素含量超標而遭攔截；此外越南「蘆筍」與「海鮮味麵」雙雙被驗出農藥殘留不合格；印尼「日月蛤」則因重金屬含量超標被違規，同樣來自印尼的「香蕉片」則有甜味劑超標問題。

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食藥署副署長林金富說明，晉益貿易有限公司進口的越南辣椒粉在邊境檢出蘇丹色素4號，依食品安全衛生管理法屬不得添加物質，因此全批7500公斤需銷毀、不得退運。

林金富指出，去年9月10日至今年3月10日，半年來越南辣椒粉共報驗6批，其中2批不合格，不合格率33.3%，上一批是農藥殘留違規，這一批是檢出蘇丹色素，食藥署也因此自2月27日起，對越南進口的辣椒粉與胡椒實施為期1年的監視查驗，100%檢驗合格才能進口。他也補充，因蘇丹色素為不得添加物，目前針對中國、印度進口的辣椒粉、辣椒乾、調味醬，以及胡椒、花椒等香辛料，也持續列入監視查驗。

此外，近半年印尼調製花生報驗122批，其中5批不合格，不合格率4.1%。林金富也說明，主要因黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A超標，食藥署也自3月18日至4月17日，針對印尼進口的調製花生加強抽批查驗，抽驗比例較提高至20%至50%。

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