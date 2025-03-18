凍壞了！彰化高接梨穗損失20％可領現金補助 申請到3月底

農業部公告彰化縣高接梨穗為農業天然災害現金救助地區，農損達20%可申請補助。（圖由縣府提供）

2025/03/18 12:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕春分將近，氣溫卻仍忽冷忽熱，今年1、2月的低溫更是重創彰化的高接梨穗，導致果農損失慘重。農業部最新公告，彰化高接梨穗已達農業天然災害現金救助標準，符合條件的農民，即日起可向公所申請現金救助，每公頃補助6萬2000元。

低溫持續發威，讓彰化果農措手不及。有農民說，今年天冷真的冷太久了，高接梨穗本來就難種，如今寒害加上氣候不穩定，務農這行靠天吃飯，真的只能逆來順受，還好有現金補助多少填補損失。

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農業部公告表明，凡損失率達20%以上的果農，可攜帶身分證、印章、農會存摺、土地權狀或土地使用同意書等文件，今天至本月31日向所在地公所提出申請。

除了現金救助，彰化縣也被列為農業天然災害低利貸款地區，農民若有資金需求，可先向公所申請受災證明，再於15日內攜帶證明文件及復耕計畫書，向當地農會辦理貸款申請。

縣府提醒農友如有受災情況，應儘速通報公所，讓縣府及農糧署、改良場等相關單位及時掌握災損狀況，爭取更多補助資源。

每年1、2月正是彰化高接梨穗受粉開花期，天候好壞決定開花結果的產量與品質。（圖由縣府提供）

縣府提醒農友在期限內按規定提出申請，逾期不候。（圖由縣府提供）

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