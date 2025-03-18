三陣頭代言 高雄內門宋江陣3/28開場

臺南大學創意宋江陣頭。（記者王榮祥攝）

2025/03/18 11:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄內門宋江陣將於3月28日至4月6日，在內門順賢宮盛大登場。高市觀光局今請出最美、最傳統、與最有創意的三大宋江陣頭為活動代言，邀請全台民眾來內門呷辦桌、看陣頭。

高市府秘書長郭添貴表示，內門是台灣宋江陣發源地，「高雄內門宋江陣」自2001開始舉辦，今年邁入第25年，由「順賢宮宋江陣」打頭陣演出，具地方文化承先啟後的重大意義；今年高市府祭出高達216萬總獎金，吸引全台各校及民間社團計11支隊伍前來大展身手，歡迎大家來高雄內門觀光旅遊，與家人朋友開心過連假。

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內門順賢宮董事長黃文正說，感謝交通部觀光署、文化部文化資產局、高雄市政府觀光局、民政局及區公所支持，今年宋江陣活動於3月28日晚間開幕，除以最高規格古禮「青刀巷」迎接貴賓外，並首次邀請為媽祖遶境開路的大甲鎮瀾宮哨角隊共襄盛舉，另規劃煙火秀、藝陣嘉年華及文史導覽小旅行等精彩節目。

觀光局長高閔琳指出，內門有底蘊深厚的藝陣文化，同時也是「食神之鄉」，總舖師功夫手路菜及最具南台灣特色的辦桌文化，每年均有許多粉絲饕客追蹤，今年「宋江大宴」由內門南海紫竹寺主委，同時也是總舖師的湯富隆（阿隆師）掌鼎，道道經典美味，歡迎大家來現場體驗最道地食神功夫手路菜。

觀光局說明，2025高雄內門宋江陣系列活動，天天精彩陣陣有看頭，「宋江大宴」於3月29、30日、4月3、4、5日共5天開桌，民眾可上網、電話（07-6673305）或LINE（@neimen264）方式訂席，以桌為單位，每桌新台幣12000元，錯過這次再等一年。

另為便利遊客前往觀賽，活動期間更提供交通接駁服務，相關資訊請洽「高雄內門宋江陣」粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。

「宋江大宴」由內門南海紫竹寺主委，同時也是總舖師的湯富隆（阿隆師）掌鼎。（記者王榮祥攝）

象徵內門傳統武陣代表的順賢宮宋江陣。（記者王榮祥攝）

被譽為「最美宋江陣」的中華藝校藝陣街舞。（記者王榮祥攝）

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