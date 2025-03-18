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    風景區橋梁維護管理評鑒 2縣市獲優良、南投複查

    交通部觀光署於南投縣進行實橋複查。（圖由觀光署提供）

    交通部觀光署於南投縣進行實橋複查。（圖由觀光署提供）

    2025/03/18 11:57

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為提升風景區橋梁維護管理品質，交通部觀光署辦理「補助地方政府興建或改建橋梁維護管理」試評鑑作業，台中市及宜蘭縣獲評優良，南投縣則進行實橋複查。

    依據交通部「風景特定區橋梁維護管理作業要點」，地方政府經觀光署（含管理處）興建或重建橋梁，應於每年度結束後3個月內提交所轄橋梁的檢測及維修情形，並報送觀光署備查。

    為確保制度落實，觀光署辦理試評鑑，於去年檢視2023年度橋梁維護管理情形，重點包括橋梁檢測成果、維修紀錄及管理措施等，範圍涵蓋9個縣市，新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及宜蘭縣。

    觀光署表示，這次試評鑑結果，台中市及宜蘭縣在橋梁維護管理方面獲評「優良」，在橋梁檢測與維修作業上具備完善機制；此外，選定南投縣為實橋複查對象，觀光署已針對維護情形提出建議，提升橋梁安全。

    觀光署署長周永暉強調，為確保遊憩環境安全無虞，各地方政府應持續強化橋梁維護與檢測能力，並積極落實定期檢修，預防結構老、劣化進而影響橋梁使用壽命。

    交通部觀光署於南投縣進行實橋複查。（圖由觀光署提供）

    交通部觀光署於南投縣進行實橋複查。（圖由觀光署提供）

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