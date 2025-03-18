農曆2月19日觀音媽生 侯友宜致贈接源堂「慈光普照」匾額

今（18）日適逢農曆2月19日「觀音媽生」，新北市長侯友宜前往板橋接雲寺、接源堂參拜。（記者黃子暘攝）

2025/03/18 11:52

〔記者黃子暘／新北報導〕今（18）日適逢農曆2月19日「觀音媽生」，新北市長侯友宜前往板橋接雲寺、接源堂參拜，也致贈「慈光普照」匾額給接源堂，感謝廟方長期對社會福利的貢獻。民政局長林耀長補充，接雲寺即起開放打卡集章，民眾參拜、集章與拍照，並至粉專完成指定任務，有機會獲得限量文創品和廟方發財金。

侯友宜表示，參拜除了向觀音祝壽，也盼觀音保佑新北市政順利、醫療服務更好、市民平安都賺錢；侯友宜說，台灣是個大家庭，應不分你我一起努力打拚，也感謝接雲寺長年熱心地方公益，至今為止捐贈金額已逾千萬餘元，成為新北市民的強力後盾。

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侯友宜在接源堂則指出，接源堂1樓供奉媽祖，2樓供奉觀世音，2位神明都是他從小祭拜的，所以今日參拜有種回到故鄉的感覺。隨後侯友宜致贈「慈光普照」匾額，並感謝接源堂長年提供場地協助板橋區公所辦理弱勢家庭發放愛心白米活動，造福在地人。

民政局補充，接雲寺是新北祈福列車「增產報國路」合作宗教團體之一，即起開放打卡集章活動，完成指定任務有機會獲得限量文創品，向接雲寺櫃檯人員出示任務打卡紀錄，還能獲得廟方加碼送的發財金。

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