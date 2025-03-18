參加東京國際食品展 高雄農產4天外銷訂單突破3.56億

高雄農產驚艷東京國際食品展，外銷訂單突破3.56億，成長3成6創新高。（市府提供）

2025/03/18 12:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農產品驚豔日本東京國際食品展，外銷訂單4天突破3.56億元，創下歷史新高，比去年成長3成6，更出奇招以3D電磁冷凍截切蔬果，突破檢疫外銷及水果產期限制，拿下1.5億元訂單，成績十分亮眼。

副市長羅達生率領9家農民團體及農企業參展，主打高雄首選水果及加工品，農業局超前部署提前與東京電視台合作，透過電視購物頻道行銷高雄蜜棗，涵蓋率達日本7成人口，打響高雄蜜棗知名度，果然成為東京國際食品展人氣焦點。

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農業局更輔導境界果菜生產合作社首度進軍日本出奇招，以3D電磁冷凍截切蔬果，突破外銷檢疫及蔬果產期限制，保鮮解凍就能吃，深具國際競爭力，果然獲得日本連鎖餐飲集團青睞，鎖定冷凍高雄玉荷包荔枝下單達400公噸逾1億元訂單，還有鳳梨、香蕉、玉荷包荔枝及蜜棗等鮮果訂單超過5千萬元，後續將合作更多品項。

值得一提的是，高雄首選農產品獲得國際買家高度關注，不但成功打開日本市場，4天展期驚艷全場，吸引72151人次到場，洽談人次達1500人，更與多家日本通路商洽談合作，外銷訂單突破3.56億，比去年2.6億成長3成6，突破高雄農產外銷新高度。

東京國際食品展不僅吸引日本業者，非日本業者也是參展魅力之一，60年養蜂職人「文誠蜂蜜」吸引以色列及韓國買家拓展國際通路；「陳稼莊自然農園」以有機農產加工品吸引代理商及各大通路；「一鳴生技農園」冷凍乾燥果脆、「加洲果菜運銷合作社」蔬菜脆片吸引食品業者。

玉荷包品牌「芳境果菜運銷合作社」加工品玉荷包銀耳露受到食品大廠青睞；「大樹蜂產品運銷合作社」推出蜂王乳、蜂膠液、蜂蜜檸檬水、蜂蜜等多款蜂產品，吸引日本連鎖百貨；「春上香運銷合作社」將玉荷包荔枝以原物料方式融入生活也是國際市場首選。

農業局指出，高雄農特產以品質優良聞名，尤以蜜棗、玉荷包荔枝、鳳梨及香蕉備受日本消費者喜愛，不僅鮮果市場熱銷，加工後更發展出各式各樣特色食品，擴大高雄首選外銷市場。

農業局說，每年東京食品展不僅提升當地食品產業國際能見度，也積極為廠商開創國際市場機會，與多家通路商、貿易商與食品進口商洽談合作，爭取更多外銷訂單，更深化與日本市場貿易關係，近年高雄農產外銷日本穩定成長，未來將繼續輔導高雄農民與農企業對接國際市場，提高品牌競爭力，走向全世界。

高雄農產驚艷東京國際食品展，外銷訂單突破3.56億創新高，光3D電磁冷凍截切蔬果拿下1.5億元訂單。（市府提供）

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