為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今入夜恐有寒流撲台 苗栗以北低溫不到10度

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/18 11:14

    〔記者林志怡／台北報導〕近期受強烈大陸冷氣團影響，全台出現低溫，中央氣象署指出，本週天氣將持續轉晴，但今晚起可能再有寒流影響台灣，苗栗以北將普遍有10度以下低溫，民眾務必注意防寒，週四上午起隨著冷空氣減弱，就會逐漸回暖，週末氣溫可重回25度以上。

    中央氣象署簡任技正伍婉華說明，台灣今日仍受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，且今晚起還有另一波冷空氣接力影響台灣，強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，並預計持續至週四清晨，但因空氣性質偏乾，各地將逐漸轉晴，週四上午起各地氣溫將持續回升。

    伍婉華解釋，今日清晨苗栗以北、金馬地區普遍有10度以下低溫，苗栗大河僅8.9度，白天各地仍相當寒冷，明日受到乾冷空氣影響，入夜至後天清晨可能還有輻射冷卻發生，金馬、中部以北、東北部低溫僅9至10度，其他各地12-14度，沿海空曠地區、近山區氣溫更低。

    此外，伍婉華說，受到冷空氣影響，入夜、清晨期間，彰化、南投以北、宜花、金門容易有10度以下低溫，台中以北、宜蘭有不少地區長時間在10度以下，民眾務必注意防寒；台灣週四白天起，冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升，週末西半部地區白天氣溫可達28至29度，東半部地區約25至26度。

    伍婉華指出，今日苗栗以北、金馬地區普遍有10度以下低溫，苗栗大河僅8.9度，白天則因華南水氣通過，各地雲量較多，但隨著水氣影響減弱，北部地區將轉為多雲天氣，東北部下半天或入夜後雨停，各地山區、花東地區、中南部地區今日白天至夜間仍有機會降雨。

    另，伍婉華表示，入夜後新一波強烈大陸冷氣團或寒流帶來較乾燥的空氣，各地雨區進一步縮小，東半部、中南部山區、恆春半島仍有零星短暫降雨，但其他地區轉為多雲、可見陽光的天氣，週四後僅花東、恆春半島有零星雨，週日至下週各地都將是晴到多雲的好天氣。

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播