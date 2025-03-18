今入夜恐有寒流撲台 苗栗以北低溫不到10度

未來一週地面天氣預報圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/18 11:14

〔記者林志怡／台北報導〕近期受強烈大陸冷氣團影響，全台出現低溫，中央氣象署指出，本週天氣將持續轉晴，但今晚起可能再有寒流影響台灣，苗栗以北將普遍有10度以下低溫，民眾務必注意防寒，週四上午起隨著冷空氣減弱，就會逐漸回暖，週末氣溫可重回25度以上。

中央氣象署簡任技正伍婉華說明，台灣今日仍受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，且今晚起還有另一波冷空氣接力影響台灣，強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，並預計持續至週四清晨，但因空氣性質偏乾，各地將逐漸轉晴，週四上午起各地氣溫將持續回升。

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伍婉華解釋，今日清晨苗栗以北、金馬地區普遍有10度以下低溫，苗栗大河僅8.9度，白天各地仍相當寒冷，明日受到乾冷空氣影響，入夜至後天清晨可能還有輻射冷卻發生，金馬、中部以北、東北部低溫僅9至10度，其他各地12-14度，沿海空曠地區、近山區氣溫更低。

此外，伍婉華說，受到冷空氣影響，入夜、清晨期間，彰化、南投以北、宜花、金門容易有10度以下低溫，台中以北、宜蘭有不少地區長時間在10度以下，民眾務必注意防寒；台灣週四白天起，冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升，週末西半部地區白天氣溫可達28至29度，東半部地區約25至26度。

伍婉華指出，今日苗栗以北、金馬地區普遍有10度以下低溫，苗栗大河僅8.9度，白天則因華南水氣通過，各地雲量較多，但隨著水氣影響減弱，北部地區將轉為多雲天氣，東北部下半天或入夜後雨停，各地山區、花東地區、中南部地區今日白天至夜間仍有機會降雨。

另，伍婉華表示，入夜後新一波強烈大陸冷氣團或寒流帶來較乾燥的空氣，各地雨區進一步縮小，東半部、中南部山區、恆春半島仍有零星短暫降雨，但其他地區轉為多雲、可見陽光的天氣，週四後僅花東、恆春半島有零星雨，週日至下週各地都將是晴到多雲的好天氣。

未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

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