大關口觀音寺佛祖聖誕紀念日 捐贈弱勢團體30萬元祝福平安金

大關口觀音寺慶祝觀音聖誕舉行團拜，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

2025/03/18 11:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（18）日是觀世音菩薩的聖誕紀念日，澎湖縣大關口觀音寺舉行佛祖聖誕紀念日團拜，並發揮大愛精神，捐贈馬公市需要照顧的弱勢家庭捐贈每份金額1000元祝福平安金，共計300份，並特別由平常就非常重視社會公益的議長陳毓仁，致贈給馬公市長黃健忠。希望藉由此舉將佛祖大愛的精神傳遞至澎湖縣每一個需要被照亮的角落，未來善舉會延續且擴展下去。

議長陳毓仁表示，觀音寺長期以來對照顧弱勢團體及公益活動不遺餘力，廟方選在這特別的日子裡舉行捐贈，意義非凡，此外，觀音寺更為澎湖縣消防局、社會處貢獻諸多硬體設備，如救護車、復康巴士、社福專車等等，代表澎湖縣民謝謝大關口觀音寺對地方的付出！

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今日活動，議長陳毓仁、老議長劉陳昭玲、議員蘇陳綉色、莊光大、國民黨主任委員陳雙全、前縣長王乾發、馬公市長黃健忠等人都到場參加團拜儀式。活動現場除了有禮金致贈儀式，廟方也準備了平安壽麵、豆花等點心供前來參拜的信眾，祈求大家都能平安、健康。

根據澎湖知識平台記載，大關口觀音寺位於澎湖海巡隊旁，1977年1尊漂流觀世音神像在馬公第一漁港的檢查站漂流，經人拾回供奉在崗哨內。1993年馬公檢查站遷到案山時，觀世音菩薩表示願意隨著遷移，因此把神像移祀到辦公室樓上。後來因為信徒覺得上樓祭祀不便，才在辦公室旁用壓克力圍成一間小廟來供奉，2003年由信徒組成重建委員會重建為現貌，習稱為「大關口觀音寺」。

大關口觀音寺捐贈30萬元平安祝福金給馬公弱勢團體，由議長陳毓仁交給馬公市長黃健忠。（記者劉禹慶攝）

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