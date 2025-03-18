急水溪青葉橋完工 截彎取直、免淹水之苦

台南市長黃偉哲今視察165線急水溪青葉橋，指示本月底如期如質完工。（記者王涵平攝）

2025/03/18 10:49

〔記者王涵平／台南報導〕165線急水溪青葉橋，因河段淤積，遇大雨常水淹橋梁，需封閉改道，進行截彎取直、加高等改善工程，台南市長黃偉哲今視察，指示本月底如期如質完工。

青葉橋串連東山與白河，河床因淤積高度增高，加上橋梁梁底高程不足，每逢大雨則易釀淹水，影響民眾通行。市府向水利署爭取補助並解決用地取得，今農曆年開放新橋通車，黃偉哲今視察新橋使用情形，並了解舊橋拆除進度及白河段右側引道銜接作業。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，急水溪青葉橋的橋齡超過30年，早年就有淤積問題，河道彎度大線型不佳，導致颱風暴雨或汛期豪大雨期間，常因梁底高程不足，易致淹水而迫使橋梁封閉，為保障居民出入安全，市府爭取到水利署2.69億元補助、市府自籌0.81億元配合款，採「截彎取直」改建，並在橋梁兩側鋪設引道。

工務局長陳世仁指出，工程整體（含道路拓寬）總長度約620公尺，其中橋梁長410公尺，橋寬約為13公尺，梁底抬高1.23公尺，使青葉橋的通洪斷面加大，提升整體行車安全及排水通洪能力。

工務局表示，2024年7月凱米颱風侵襲，當時河道溪水暴漲，甫改建的青葉橋新橋因整體抬高而未再傳出積淹水情形，證明橋梁改建帶來的顯著效益。

台南市長黃偉哲今視察165線急水溪青葉橋，指示本月底如期如質完工。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法