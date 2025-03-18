為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    枋山出現首例鼬獾狂犬病 呼籲犬貓接種疫苗

    枋山出現首例鼬獾狂犬病。（屏縣府提供）

    枋山出現首例鼬獾狂犬病。（屏縣府提供）

    2025/03/18 10:51

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋山鄉內獅火車站於3月12日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第二例，屏東縣動物防疫所與枋山鄉和獅子鄉公所配合將於3月28日加開犬貓狂犬病疫苗注射場次，呼籲周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

    狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，屏東縣動物防疫所呼籲民眾高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者將依「動物傳染病防治條例」處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    屏東縣動物防疫所指出，28日上午10點30分至12點於獅子鄉內獅聚會所及下午1點30分至3點於枋山鄉嘉和福德宮免費施打犬貓狂犬病疫苗。除內獅車站周邊區域緊急加場之外，並於4月初開始在獅子鄉各村密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢。

    屏東縣累計共13鄉鎮為狂犬病疫區，近年野生動物狂犬病疫情持續發生，若民眾發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，請通報動物防疫所08-7224109送驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播