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    強烈大陸冷氣團來襲 嘉明湖下雪積3至5公分

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    2025/03/18 10:06

    〔記者劉人瑋／台東報導〕強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署針對12縣市發布低溫特報。氣象局表示，東北部2000公尺左右山區有機會降雪，而嘉明湖山屋昨晚至今凌晨左右已悄悄飄下雪花，積雪約3到5公分厚。

    台東在地知名高山協作「熊出沒團隊」的廚師，天剛亮走出嘉明湖山屋外就看到一片雪白世界，在此時幸運抽到山屋的山友興奮外出查看、拍照，平地的民眾。」

    中央氣象署表示，受到華南雲系東移影響，花東地區、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，氣象署於今日凌晨3點30分針對花蓮縣山區及南投縣山區發布大雨特報。今日西半部、宜蘭地區在上午之前也有零星短暫雨，下午起漸轉為多雲。由於溫度與水氣條件配合，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有機會降雪，民眾前往山區也請多留意路面結冰及道路濕滑的現象。

    「熊出沒團隊」負責人邱彥紘說，上次下雪是在1月23日左右，今天下場雪，山上回報「10公分厚」真的覺得「他們可能興奮過頭了」，自己看回報狀況和圖片可能有3至5公分厚，目前嘉明湖山屋應該約有40多人，其中自己的團隊就佔一半。

    邱彥紘提醒，此行程全程中以向陽大崩壁最危險，下雪、路面結冰後最容易一失足成千古恨，倘若未做好準備、雪鞋、冰爪等，若跌倒骨折恐難移動、會失溫，而一般道路也易結冰，有經驗的山友或嚮導會帶領繞路前行，雖山屋是一個月前抽籤得來，遇上大雪全憑運氣，但出發前得知低溫，合格山友應已做好下雪準備。

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

    嘉明湖山屋一片雪白。（熊出沒團隊提供）

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