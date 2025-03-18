福壽山下雪了！台7甲線40K南山~50K勝光限加掛雪鏈管制通行

福壽山農場露營區白雪茫茫，宛如童話世界。 （福壽山提供）

2025/03/18 09:32

〔記者歐素美／台中報導〕氣溫下降，台中市福壽山農場、武陵農場及梨山1800公尺以上地區，今天清晨開始飄雪，福壽山農場上午溫度只有0度，不僅飄雪且飄著雨與冰霰，合歡山、思源埡口等路段也都飄雪，梨山農友忙著為低溫果樹防寒，以免盛開中的李花或桃花受損，影響收成。

因應路面結冰，公路局考量車輛安全通行，台7甲線40K（南山）~50K（勝光）路面因結冰及部分積雪，限加掛雪鏈管制通行；並將視現場氣候及路面狀況，不排除預警性封閉管制通行及調整限加掛雪鏈管制範圍；另限掛雪鏈管制，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

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福壽山農場小編表示，今天上午6點左右，福壽山農場溫度只有0度，不僅飄雪且飄著雨與冰霰，農場大雪紛飛，天池附近積雪已10餘公分，並持續降雪中：武陵農場也表示，露營區往登山口海拔較高的地方也下雪。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，目前梨山地區種植的李子及桃子，正值開花期，擔心農作物受損，他一早就請工人趕緊急去套袋，將剛冒頭的花套住以免凍傷，也提醒農友要加強低溫果樹防寒，以免受災，影響收成。

依據中央氣象署發布氣象情資，受強烈大陸冷氣團南下影響，今天清晨氣溫驟降，加上華南雲系東移影響，宜蘭山區高山地區環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫下降至冰點，中橫公路宜蘭支線台7甲線40k至50k（南山至勝光）路段，因位於高海拔區域，路面已有結冰與降冰霰（雪）現象。

公路局呼籲用路人行駛前請事先作好行程規劃，強烈大陸冷氣團或寒流影響低溫特報期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路。

下雪了！福壽山農場呈現雪白世界。（福壽山提供）

福壽山農場下雪，積雪十餘公分。（福壽山提供）

福壽山農場的蘋果露營小屋也沾上雪白顏色。（福壽山提供）

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