防狗猴大戰!壽山禁寵物 去年開罰6件

自管處提醒民眾爬壽山與半屏山，不能帶著寵物。（翻攝官網）

2025/03/18 07:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山與半屏山為保護原生物種與避免狗猴大戰，全面禁止寵物上山，儘管相關單位積極宣導，仍有不知情民眾或太寵毛孩的飼主違規，國家自然公園管理處統計去年累計裁罰6件，其中一飼主因二度違規遭加重裁罰。

壽山與半屏山是高雄市區登山熱點，壽山去年有184萬人到訪，半屏山則有11萬5千餘人。

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自管處說明禁止寵物上山兩大原因，主要是避免寵物上山後成為疾病媒介，包括犬瘟熱、跳蚤、恙蟲等，都是人畜共通的傳染病，且不只毛小孩可能生病，連飼主與家人都有可能被感染。

另一因素則是保護原生物種，尤其壽山是獼猴主要生活圈，喜愛追逐的狗狗若上山遇到猴群，很可能會引發狗猴大戰，甚至驚嚇到膽小的山羌；去年自管處人員巡山時，就曾目擊疑似流浪狗與猴群對峙場景。

自管處強調，平時都會派人在園區巡守，遇到違規帶寵物上山的民眾會以勸導為優先，絕大多數民眾都會配合儘速下山，但仍有極少數飼主無視規定與勸說，遇此情況才會裁罰；但即使裁罰後仍會受理當事人陳述，經判定明顯違規、才會真罰。

自管處針對違規帶寵物上山裁罰案，前年有6件、去年同樣是6件，今年前兩個月則有兩件；依照壽山國家自然公園區域內禁止事項第11項規定，首次違規可裁罰1千5百元，若是累犯則加重，去年6件違規中即有一位飼主二度違規，第二次被罰3千元。

壽山禁止寵物上山，主要是避免狗猴大戰。（記者王榮祥攝）

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