輪廓曝光！高雄內門休閒園區進度近90％ 拚年底開張

內門觀光休閒園區工程進度達86%，年底可望開張。（觀光局提供）

2025/03/18 00:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕東高雄觀光建設指標「內門觀光休閒園區」計畫，至今年1月工程進度逾86%；高市觀光局長高閔琳表示已啟動招商，推算若一切順利，今年底可望開張。

內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南側，面積約10.5公頃，該計畫在前市長陳菊時期提出，原規劃作壽山動物園遷址預定地，後考量法規、生態等條件，調整為觀光休閒園區。

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市長陳其邁上任積極推動，於2022年11月主持動工典禮，總經費約5.4億元，盼打造東高雄觀光新亮點，結合旗山老街、旗糖農創園區、美濃客庄、原住民區等，強化大旗山觀光動能。

觀光局說明，去年編列約1億6千萬元，今年再編1億2千餘萬元投入建設，至今年1月底，工程進度已達86.65%，預計今年暑假可完成園區硬體；目前持續招商作業，採ROT模式辦理促參，招募民間夥伴參與投資及營運，日前已初步遴選出最優申請人，估第一季可完成招商簽約程序。

觀光局指出，園區將採低度開發模式，規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物並結合地方文化特色之觀光休閒園區；園區建築及設計擬融合內門宋江藝陣文化精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地建築；再搭配高低起伏地形，引入飛越叢林體驗設施，提供遊客多樣性山林體驗。

高閔琳指出，園區工程至2月底約略近9成，招商也順利，後續將由委外單位進行內部規劃，預估今年底可望開張。

內門觀光休閒園區模擬圖。（觀光局提供）

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