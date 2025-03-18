健康悍將！高雄除蚊大軍科技偵蒐抓蚊子 有效防治登革熱

高雄市環保局登革熱防治隊肩負防疫重任，民眾肯定是健康悍將。（記者陳文嬋攝）

2025/03/18 00:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局登革熱防治隊肩負防疫重任，長期暴露高風險環境，任勞任怨維護民眾健康，更發揮創意改造防治利器，科技偵蒐也能抓蚊子，投藥清除病媒蚊，有效防治登革熱，民眾肯定除蚊大軍健康悍將。

登革熱防治隊有113人，分為病媒蚊監測與孳生源巡檢兩組，女性61人比男性多，平均年齡43歲，具備豐富實務經驗，成員背景多元，不乏碩士人才，也有曾任小學教師、電子廠員工等，為了追求穩定生活與服務社會，投身防疫工作。

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隊員們長期暴露環境髒亂等可能染疫的高風險環境，大熱天也要全身包緊緊，衣服加袖套、面罩一應俱全，還要戴眼鏡或防護鏡，還必須忍受噴藥異味、不理性民眾咆哮謾罵，甚至爬樓梯逐層孳檢，對隊員體力是一大考驗。

隊員們也發揮創意，將自拍棒結合動態攝影機GOPRO，延伸長度可達2.7公尺，克服人工無法巡檢高度，連屋簷溝及樹洞積水，也能揪出孑孓無所遁形，並以GOPRO加裝養樂多瓶作為投藥工具，當GOPRO拍到孑孓時，立即投藥清除病媒蚊幼蟲，大幅提高防治效率。

光去年於21區241里佈設4540個誘殺桶，並完成戶外孳生源巡檢4285里次，清除積水容器97391個、陽性容器9760個，加強民眾「巡倒清刷」觀念，並針對確診民眾居住及工作地，緊急防治2829場次，深入室內孳生源檢查及壓罐噴藥，有效防治登革熱。

環保局去年也開出3988張罰單，總計裁罰491萬多元，前三名為鳳山、苓雅及前鎮區，各裁處663、515、451張罰單，開罰82萬、63萬、54萬多元。

登革熱防治隊長周錦樹表示，隊員們辛勤投身防疫付出，希望降低登革熱發生風險，維護民眾健康安全，尤其看到市區環境更加清潔、民眾免於疾病威脅，所有辛勞都化為成就感。

環保局登革熱防治隊將自拍棒結合動態攝影機GOPRO作為巡檢工具，巡檢屋簷溝積水，讓孑孓無所遁形。（記者陳文嬋攝）

環保局登革熱防治隊發揮創意，將自拍棒結合動態攝影機GOPRO作為巡檢工具。（記者陳文嬋攝）

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