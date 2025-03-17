延續遺愛！湖口吳家守護故里 慷捐470萬小型水箱消防車

日後當「吳勝熹號」消防車穿梭在湖口的大街小巷執行救災工作時，能讓吳家人感覺兄長不曾離開，而是以另一種方式回饋故鄉。 （新竹縣消防局提供）

2025/03/17 22:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉民吳勝熹先生，60多年前支身北上打拼，病危之際仍心心念念自小生長的故鄉，家人決議一圓他的遺願，以其名義捐贈一輛總價達470萬元的小型水箱消防車湖口消防分隊，期望日後「吳勝熹號」消防車穿梭在湖口的大街小巷執行救災工作時，能讓吳家人感覺兄長不曾離開，而是以另一種方式回饋故鄉。

新竹縣政府消防局今（17）日在第三大隊湖口分隊舉辦小型水箱消防車及救災器材捐贈啟用典禮，局長陳中振感謝已故吳勝熹先生的胞弟吳勝萬及其親屬。湖口鄉長吳淑君、湖口地區的縣議員、民意代表、消防同仁到場觀禮。

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陳中振表示，吳勝萬先生親自先到消防單位了解分隊對救災裝備器材的需求，基於消防車較為缺乏，他返家後與家屬共同討論後，除了捐贈1輛總價達470萬元的小型水箱消防車，並額外添購電動推頂桿及電動排煙機等火場所需的新式救災裝備。

小型水箱消防車能靈活穿梭於鄉間小路，電動推頂桿在車輛搶救時能更迅速的破壞和支撐，電動排煙機在火災搶救時能安靜便捷的排煙，有此車輛及這些器材加入，能大大提昇分隊救災效能。這次捐贈不僅延續了吳勝熹先生慈愛的精神，更為湖口鄉民的安全提供實質幫助，精神令人感佩！

吳淑君說，吳勝熹先生出生湖口鄉，長大後雖然到外地打拼，但對湖口這片土地有著濃厚情感。其胞弟吳勝萬先生及家屬為了完成他的遺願，秉持取之於社會用之於社會的精神，不僅購置各種生活用品及物資贈予各鄰近育幼院，更捐贈湖口消防分隊小型水箱消防車，非常感謝吳氏家族的善行義舉，將愛心化為行動，一同守護湖口鄉居民的安全。

已故吳勝熹先生的家屬以其名義，捐贈一輛總價達470萬元的小型水箱消防車湖口消防分隊，完成他的遺願。（新竹縣消防局提供）

已故吳勝熹先生的家屬以其名義，捐贈一輛總價達470萬元的小型水箱消防車湖口消防分隊，完成他的遺願。（新竹縣消防局提供）

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