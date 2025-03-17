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    一圖秒懂婚姻觀念轉變！彰化近5年結婚減4.4％ 離婚增5.8％

    夫妻吵架、離婚示意圖。（情境照）

    夫妻吵架、離婚示意圖。（情境照）

    2025/03/17 22:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕婚姻觀念悄悄改變！彰化縣政府統計顯示，2020至2024年間，彰化結婚對數減少4.4%，離婚數則上升5.8%。民政處指出，現代人經濟自主、觀念開放，婚姻不再是唯一選擇，面對婚後磨擦，選擇離婚的人數逐漸增加，顯示社會價值觀正持續變遷。

    不只彰化，鄰近的台中、雲林、嘉義等縣市，結婚與離婚比率也落在0.38至0.45之間，換言之，每10對夫妻就有4對離婚，顯示離婚已不分城市型態，成為普遍現象。

    從數據來看，近5年彰化縣結婚對數從2020年的6095對減少到2024年的5826對，減幅約4.4%；相較之下，台中市結婚對數微幅成長5.5%，嘉義縣略增2.5%，雲林縣成長最多，從2889對增至3345對，成長率達15.7%。

    離婚數方面，嘉義縣較為平穩，從5年前的984對減至979對，其他3縣市則呈現上升趨勢，其中以台中市增加8.4%最多，其次是雲林縣成長6.3%，彰化縣則上升5.8%。

    民政處分析，離婚率升高反映社會價值觀的變遷，無論是農業或都會型縣市，婚姻穩定度都面臨挑戰。

    人口數據統計，彰化縣近5年來的結婚與離婚產生了微妙的變化，結婚率減，離婚率則增，相比鄰近縣市情況相近。（圖縣府提供）

    人口數據統計，彰化縣近5年來的結婚與離婚產生了微妙的變化，結婚率減，離婚率則增，相比鄰近縣市情況相近。（圖縣府提供）

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