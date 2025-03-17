為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    延平入學考作文題《那天，我流下了眼淚》 逾半考生父母「被賜死」

    日前考生家長發文透露，今年台北市延平中學國中部的國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，事後兒子與其他考生討論，驚覺考場超過一半的同學都寫父母死掉。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    日前考生家長發文透露，今年台北市延平中學國中部的國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，事後兒子與其他考生討論，驚覺考場超過一半的同學都寫父母死掉。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/03/17 22:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市延平中學國中部在本月15日舉行招生考試，預計招收495名學生，考科包含國文（含作文）、英文、數學。未料有考生家長發文透露，今年招生考試國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，事後兒子與其他考生討論，驚覺考場超過一半的同學都寫父母死掉，文章曝光後，在網上掀起熱烈討論。

    據了解，延平中學國中部今年舉辦的招生考試，吸引約3800人報名，錄取率僅約13%，競爭十分激烈。事後有網友在臉書、Threads等社群平台透露，考試作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，兒子在考完試後與其他考生交流時，發現全班大概有一半考生為了完成題目，他們的父母「都在那一刻死掉了」，讓他對此哭笑不得。

    不僅如此，坐在兒子隔壁的考生還寫出「全家都身亡」的超悲慘版本。貼文曝光後，吸引不少網友熱議，「一年一度的唬爛大賽正式開始」、「代表那些小孩能經歷的很少，少到只有家人死了才流眼淚」、「閱卷老師表示：深感痛心～這屆新生怎麼家裡都家破人亡？」、「評分老師經歷了非常負面的一天，看了數千家庭的破滅」。

    另有網友寫出各種範例，「當閱卷老師看完全班作文時，也同樣流下了無奈的眼淚」、「看到台灣隊勇奪P12冠軍！那一天，坐在電視機前面的我，不禁流下了感動的眼淚！」、「追尋爸媽的腳步，爬上火葬場的煙囪，隨著烈焰吞噬，火烤的滋味，讓我那一天，嘴角流下了眼淚。」、「分手後發現自己努力賺十年的錢被前女友吸乾，一無所有的我獨自回到十年前開始追尋夢想的那間小套房。那一天，我流下了眼淚。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播