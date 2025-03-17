延平入學考作文題《那天，我流下了眼淚》 逾半考生父母「被賜死」

日前考生家長發文透露，今年台北市延平中學國中部的國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，事後兒子與其他考生討論，驚覺考場超過一半的同學都寫父母死掉。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/17 22:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市延平中學國中部在本月15日舉行招生考試，預計招收495名學生，考科包含國文（含作文）、英文、數學。未料有考生家長發文透露，今年招生考試國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，事後兒子與其他考生討論，驚覺考場超過一半的同學都寫父母死掉，文章曝光後，在網上掀起熱烈討論。

據了解，延平中學國中部今年舉辦的招生考試，吸引約3800人報名，錄取率僅約13%，競爭十分激烈。事後有網友在臉書、Threads等社群平台透露，考試作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，兒子在考完試後與其他考生交流時，發現全班大概有一半考生為了完成題目，他們的父母「都在那一刻死掉了」，讓他對此哭笑不得。

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不僅如此，坐在兒子隔壁的考生還寫出「全家都身亡」的超悲慘版本。貼文曝光後，吸引不少網友熱議，「一年一度的唬爛大賽正式開始」、「代表那些小孩能經歷的很少，少到只有家人死了才流眼淚」、「閱卷老師表示：深感痛心～這屆新生怎麼家裡都家破人亡？」、「評分老師經歷了非常負面的一天，看了數千家庭的破滅」。

另有網友寫出各種範例，「當閱卷老師看完全班作文時，也同樣流下了無奈的眼淚」、「看到台灣隊勇奪P12冠軍！那一天，坐在電視機前面的我，不禁流下了感動的眼淚！」、「追尋爸媽的腳步，爬上火葬場的煙囪，隨著烈焰吞噬，火烤的滋味，讓我那一天，嘴角流下了眼淚。」、「分手後發現自己努力賺十年的錢被前女友吸乾，一無所有的我獨自回到十年前開始追尋夢想的那間小套房。那一天，我流下了眼淚。」

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