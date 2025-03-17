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    不只黑琵！ 屏東大鵬灣周遭喜現白琵鷺

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

    2025/03/17 21:36

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕時已三月中旬，來台渡冬候鳥已逐漸開啟北返，其中明星物種「黑面琵鷺」連2年減少，但意外的是，近年黑面琵鷺新興棲地屏東大鵬灣畔，今年卻是目擊到了稀客「白琵鷺」，且數量較以往紀錄是多了不少，令鳥友超驚喜。

    屏東大鵬灣附近因為魚塭眾多，不少荒廢但仍有水的魚塭，成為水鳥覓食的天堂，近年更成為大量黑面琵鷺的棲息地，去年曾發現多達約400隻黑琵，今年數量較少，但仍約200隻黑琵，隨著春暖花開也漸次吹起南風，不少黑琵已經順風啟程欲返回繁殖地，加上棲息的魚塭水位漸低，有遊盪犬開始進入魚塭追逐鳥隻，整體冬候鳥數量開始減少。

    「不只黑琵，白琵也看得到繁殖羽了！」，林邊鳥友阿信說，往年黑琵數量較多，但白琵僅零星1、2隻，沒想到今年爆量，竟出現約20隻左右的白琵，稀客大爆量，令他喜出望外。

    阿信指出，台灣不是白琵常見的遷徙路線，因此過去幾乎很難目擊，但這個候鳥季是從去年秋季到今年春季都能目擊白琵，這些稀客實在太可愛。

    他說，白琵體型較黑琵略大，而黑臉的部分只有到眼睛前端，不像黑琵會從嘴部延伸到額頭及眼睛週遭，面部裸露的皮膚黃色，而這些白琵都有出現明顯的繁殖羽，加上胸前及嘴前緣都是黃色，是相當美麗。

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

    大鵬灣四週出現白面琵鷺。（愛鳥人士提供）

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