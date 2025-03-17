基隆港「建輝輪」漏重油100公升 航港局開罰30萬

靠泊於基隆港東10碼頭的「建輝輪」，昨天下午4時許因加注低硫重油操作不慎，導致外洩水域。（讀者提供）

2025/03/17 20:20

〔記者董冠怡／基隆報導〕靠泊於基隆港東10碼頭的「建輝輪」，16日下午4時許因加注低硫重油操作不慎，導致外洩水域，初估約100公升，船上受污貨櫃暫置碼頭地面；基隆港務分公司今表示，船方已承認疏失，願意負責後續清理及賠償責任，並出具相關切結書；交通部航港局北部航務中心將依「商港法」規定，並念在初犯，開罰船方30萬元。

基隆港務分公司指出，船方於污染發生時立即委請水域油污處理廠商拉設攔油索，並且配置3組人馬分別處理輪船周邊水域污油，但因當晚港區風浪變大，部分油污擴散至鄰近船舶與碼頭，已啟動緊急應變處理作業，今天上午已確認控制，再無擴散。

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基隆港務分公司提到，靠泊於東8碼頭的「德翔釜山輪」、東3碼頭「挪威天空號」、東11「雲明輪」、東9「德翔泗水輪」接續完成船身油污清洗。這次受油污染事件船舶多集中於東8至東11的聯興貨櫃場租賃碼頭，受影響而延後進港船舶有5艘；郵輪進出作業暫無影響。

基隆港務分公司說，船方已承認疏失，表示願意負責後續清理及賠償責任，以及出具相關切結書；將檢具相關事證函送航港局北部航務中心依法裁處，尊重主管機關決議。另，建輝輪出航前須經航港局確認適航性後方可出港。

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