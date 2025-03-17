南投疑似「牛運堀窯遺址」未依法維護？ 監委調查

監察委員范巽綠，17日到南投現勘調查南投縣政府是否有依法辦理疑似「牛運堀窯遺址」的維護保存。（記者張協昇攝）

2025/03/17 19:28

〔記者張協昇／南投報導〕監察委員范巽綠、浦忠成今（17日）到南投縣調查疑似「牛運堀窯遺址」是否依法維護，專家學者認為該案縣府文化局未依程序送文化資產審議會審議，導致珍貴文化資產遭破壞，縣府則強調有經文資小組會勘，評定非考古遺址，雙方各說各話。范巽綠表示，將匯整各方意見後進一步調查。

據了解，2023年3月間，時任南投縣文資委員的文史專家梁志忠，與國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康，在南投市牛運堀段一處工地，發現南投陶從清朝開始的各時期遺物，包含壁磚、花器、陶盆及昔日製糖陶器「糖漏」等殘片，認為是極為重要的南投牛運堀窯遺址。

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監察委員范巽綠、浦忠成接獲陳情，指南投縣政府未依法調查及採取必要維護措施，導致該疑似「牛運堀窯遺址」珍貴文化資產遭破壞，昨邀集專家學者南下現勘調查。

盧泰康及文化部文化資產局主任祕書張祐創指出，南投縣文化局發現疑似考古遺址，現勘後未依程序送縣府文化資產審議委員會審議該如何維護，就由3名都不具考古專業背景的文資委員組成的文資小組，逕行做出「施工監看」決議，還動用怪手開挖，挖出殘片即認定不具保存價值，行政程序上有瑕疵。

梁志忠表示，他身為遺址發現者及當時3名現勘文資委員之一，曾建議將該案送文資局爭取經費，委由專家試掘保存文物，但未獲同意。

南投縣文化局長林榮森說，該案經文資小組會勘，認為當地過去雖有南投窯業聚落，但歷經改建曾出現豬舍等建物，應為廢棄陶片棄置場，評估決議非考古遺址，不具文資保存價值，但有進行施工監看，若發現有重要文物就會立即停工，惟開挖過程發現的都是殘缺不全陶片，陶製「糖漏」殘片則有收集保存。

南投縣副縣長王瑞德強調，該案文化局依文資委員的多數決認定非考古遺址，已兼顧專業及行政程序，但尊重不同聲音及監委調查。

南投疑似「牛運堀窯遺址」發現昔日製糖陶器「糖漏」殘片。（梁志忠提供）

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