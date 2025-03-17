紐西蘭羅托路亞市長拜會屏東縣府 雙方深化多領域合作

紐西蘭羅托路亞市市長塔妮雅．塔普賽爾（中）在該市台裔市議員王飛雪（左）陪同下拜會屏東縣長周春米（右）。（屏東縣政府提供）

2025/03/17 19:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與紐西蘭羅托路亞市去年（2024年）8月簽署合作備忘錄，開啟緊密交流的新里程碑，今天（17日）該市市長塔妮雅．塔普賽爾在台裔市議員王飛雪陪同下拜會屏縣府，受到縣長周春米熱烈歡迎，強調雙方將深化多領域合作。

屏東縣長周春米表示，自雙方MOU簽署以來，屏東與羅托路亞市互動頻繁，去年10月王飛雪市議員曾回訪屏東，促進雙方在教育領域的合作，此次塔普賽爾市長再次來訪，特別安排縣府原民處、水利處、勞青處、環保局、傳播暨國際事務處一級主管與會，強化雙邊友好關係與多領域交流，並進一步推動南島文化交流、城市永續發展及青年創新計畫，為雙方合作開創新局面。

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周春米指出，羅托路亞市和屏東縣不只面積接近，觀光產業與農業蓬勃發展，同樣也有豐富的族群文化，羅托路亞市的毛利文化聞名全球，屏東縣也有豐富的排灣族、魯凱族文化，除了找到彼此的文化歸屬感，也希望在未來有更多原民文化上的合作，攜手推動南島語族文化傳承，讓原民藝術更加發揚光大。

「感覺就像回到自己的家鄉，很有親切感！」，羅托路亞市市長塔妮雅．塔普賽爾表示，羅托路亞市的觀光與民生基礎建設日益茁壯，且逐步以更深層的傳統文化代入觀光，屏東不論是文化底蘊、多元族群、觀光發展各方面的發展，都相當值得借鏡，未來將積極促進屏東和紐西蘭之間原民發展、環保永續、觀光等領域的經驗交流，也希望在屏東能締結姊妹學校，讓文化交流的種子向下扎根。

屏縣府也特別安排塔妮雅．塔普賽爾參訪屏東青創中心，她對屏東青年的創意與活力感到驚豔，期待未來能促成更多合作，盼透過音樂與藝術等文化活動展現南島文化的深厚底蘊，進一步促進兩地連結。

紐西蘭羅托路亞市市長塔妮雅．塔普賽爾（左五）拜會屏東縣長周春米（右四）。 （屏東縣政府提供）

羅托路亞市府團隊參訪屏東青創中心，對於屏東青年的創意與活力留下深刻印象。（屏東縣政府提供）

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