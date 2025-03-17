基隆中正公園活水會館挨批票價貴、使用率低 議員批別讓BOT案變「死水」

基隆市信義區中正公園活水會館鄰近市議會。（圖取自GoogleMap）

2025/03/17 19:13

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市信義區中正公園活水會館鄰近市議會，斥資2528萬9000元興建，總樓地板面積約1265平方公尺（相當於382坪），內含游泳池、健身房等設施，2006年啟用營運；多名市議員今赴現地考察，質疑票價太貴、營運時間未將晨泳客納入考量等，使用率低、經營不善，市府應加強監督輔導，以免淪為蚊子館。

市府都市發展處長謝孝昆表示，市府2003年與業者簽訂「鼓勵投資開發經營中正公園游泳池契約」，使用期限為55年（2006年至2061年），每年權利金約46萬元、地租約12萬餘元，1樓大廳、辦公室、游泳池、戲水池及蒸氣室、烤箱；2樓健身房、3樓及4樓閒置，對外開放時間分泳季（6月至9月、每天上午11點至晚上7點）、非泳季（每天上午10點至晚上6點），全日票320元、兒童及優待票190元，經營團隊有做基本維護，不過使用率偏低，之後會再與業者討論如何加強活化。

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市議員呂美玲、施偉政、張顥瀚、張芳麗、鄭文婷、藍敏煌指出，活水會館地處偏山區（徒步可到）、設備老舊、票價訂太高，跟位處市區的連鎖運動場館、市立游泳池相比，較不具吸引力，民眾興趣缺缺，每月僅162人次使用，建議市府跟業者溝通，檢討精進經營模式、挹注經費更新設施、提升知名度並擴大客源，像是與在地周邊機關、學校媒合，或於戶外泳池增設躺椅、3樓及4樓提供餐飲服務，提高場域使用率，避免讓此一BOT案成為廠商代管的「死水」會館，甚至變成七堵百福公園水漾會館第二。

市議員張耿輝緩頰，業者辛苦經營20年，會館周邊風景優美，可惜沒有特色景點，難以帶動人潮，希望都發處、文化觀光局研究打造地標的可能性，進而吸引人流進駐，成為休閒旅遊的好去處。

市長謝國樑說，業者營運不善應予調整，針對中正公園整體方案，除了邀請業者座談，檢視部分未依合約履行的項目，綜合考量並於法律上站得住腳，此外，基隆塔落成後，市府已有一些想法，未來將會重新規劃中正公園，打造成觀光旅遊、生活文化的亮點，恢復往日榮景。

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