全台列管逾3千隻比特犬！ 動保司：未繫繩鍊戴口罩最高罰15萬

北市徐姓飼主飼養的比特犬11天內二度該窗跳車攻擊機車騎士。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/17 17:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北市徐姓男子飼養的比特犬6日才咬傷機車騎士，才隔11天，該隻比特犬今（17日）再度疑似開啟車窗躍出撕咬一旁等候紅燈的騎士，造成該名騎士腿部撕裂傷。農業部動保司表示，我國已於2022年3月後就禁養比特犬，禁養前飼養的比特犬都須列冊管理，列冊管理的比特犬在公共場所同樣都要繫繩鍊與配戴口罩。

徐姓男子所飼養的比特犬在11天內就二度開車窗跳車撕咬路邊騎士，徐男本月6日上午8時多駕駛皮卡車行經北市文山區萬美街2段，該比特犬開啟車窗後跳出撕咬一旁的黃姓騎士，今天早上8時多，徐男再度開著同輛皮卡行經北市大安區臥龍街等紅燈時，該隻比特犬再度開啟車窗跳出攻擊一旁等紅燈的騎士，該騎士即使閃避，但該比特犬仍咬住該騎士的大腿不放，一度都不砍鬆口，直到徐姓飼主下車將制止，該犬才鬆口並重新並帶回車上，警方獲報消息後將騎士送醫治療並通知台北動保處。

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農業部動保司長江文全表示，國內已於2022年3月就公告禁止飼養比特犬，在公告時間前就已經飼養的比特犬隻都必須列冊管理，截至今年2月，全台列冊管理的比特犬隻共有3794隻。

江文全表示，地方政府已在查處該隻2度咬傷人的比特犬是否有登記列冊，若無登記列冊，就依「動保法」直接沒入安置；若有登記列冊，攜帶比特犬到公共場所都必須由成年人伴同，並且必須有1.5公尺以內的繩鍊牽引並配戴口罩等防護措施，徐男所帶的比特犬雖一開始是在非屬公共空間的皮卡車內，但該隻比特犬開啟車窗跳到馬路後，就是處在公共空間，但明顯該比特犬在馬路上並沒有繫繩鍊與戴口罩，可依動保法罰3-15萬元罰鍰，並且採一案一罰。

對於被咬傷的騎士，江文全指出，騎士可依民法提出求償，而不論騎士是否有對飼主提出告訴，地方動保機關都可沒入該隻比特犬；當這類攻擊民眾的比特犬被沒入後，江文全表示通常會送往當地的收容所安置，但也有部分縣市政府會責付原飼主照顧，或由其他養過比特犬的飼主代為照顧，地方政府會視個案彈性處理。

比特犬有強烈地域性與攻擊性，江文全表示，民眾最好不要接近比特犬，如果不幸被比特犬攻擊，因比特犬會有死咬著獵物不放的特性，愈拉扯會咬得愈緊，因此最好要先遮住比特犬的雙眼，再慢慢讓比特犬鬆口。

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