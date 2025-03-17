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    同隻比特犬又跳窗咬人 飼主如管不住恐須安樂死

    愛狗人士表示，動保處於第一次受理民眾投訴時就應保持追蹤後續的情況，否則犬隻傷人事件一再發生卻未得到妥善處理，恐引起民眾對犬隻的不友善及反感。（記者劉詠韻翻攝）

    愛狗人士表示，動保處於第一次受理民眾投訴時就應保持追蹤後續的情況，否則犬隻傷人事件一再發生卻未得到妥善處理，恐引起民眾對犬隻的不友善及反感。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/03/17 17:40

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市文山區6日才發生一起比特犬突然從車窗跳出，並咬傷騎士事件；不料該隻比特犬今（17）日疑似再度透過車窗追咬男騎士，造成對方濺血送醫，所幸腿部經縫補數針後已無大礙。北市動保局強調，依據《動保法》第二次累犯可處9至15萬元，後續將約談飼主確認是否能有效管理犬隻，若飼主無法提出有效的管理措施，將依規定裁處沒入犬隻，後續恐面臨安樂死。

    大安分局表示，臥龍街派出所接獲一名騎士報案，指稱今天上午8時許騎車行經臥龍街停等紅燈時，身旁車內的比特犬竟突然跳窗咬人，造成他腿部流血。警方獲報趕抵現場，發現比特犬情緒已經回復平穩，隨即協助將騎士送醫救治並通報動保處。

    動保處技正華心惠解釋，這隻比特犬第一次咬傷人時，飼主承諾日後出入公共場所將使用繫鏈或嘴套，因此第一次並未沒入；但遺憾的是，從第二次比特犬傷人的情形來看，飼主並無遵守先前承諾。

    華心惠說明，依據《動保法》第二次累犯可處9至15萬元，由於該比特犬已非首次傷人且具強烈攻擊性，後續將約談飼主並確認是否能有效管理犬隻；若飼主無法提出有效的管理措施，將依規定裁處沒入犬隻，後續恐面臨安樂死。

    另外，也有一名陳姓愛狗人士接受本報記者電訪，對於動保處的回應持疑慮，除了飼主需負上責任，動保處於第一次受理民眾投訴時就應保持追蹤後續的情況，否則犬隻傷人事件一再發生卻未得到妥善處理，恐引起民眾對犬隻的不友善及反感。

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