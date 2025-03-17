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    世新設30人選修開課高門檻 教部：應充分討論 保障學生受教權

    多位世新學生在立委范雲、高教工會陪同下赴教育部前陳抗，要求校方針對30人開課門檻政策召開師生公聽會。（記者朱沛雄攝）

    多位世新學生在立委范雲、高教工會陪同下赴教育部前陳抗，要求校方針對30人開課門檻政策召開師生公聽會。（記者朱沛雄攝）

    2025/03/17 17:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學新設「選修課須滿30人才得以開課」門檻，學生發起「我們不要30門檻」行動，今（17）日在立委范雲及高教工會陪同下赴教育部前陳抗。教育部回應表示，已收到世新大學學生的陳情，大學選課機制應兼顧學生的學習需求與課程規劃原則，且應經校內相關會議充分討論，並在選課前公告，教育部已要求世新大學妥善處理並與師生溝通。

    教育部說明，修畢「必修」課程係學生獲頒學位之要件，屬畢業資格門檻之一環，無論修課人數多寡，皆應予以開課，以確保學生能順利完成學業，不應因開課門檻而影響學生畢業時程。

    教育部表示，大學課程之開設標準及選課機制，應兼顧學生學習需求與課程規劃原則，相關規範的訂定或調整，應經校內相關會議充分討論，並於選課前公告，以確保學生與教師能掌握相關資訊，合理規劃教學與學習進度。

    教育部說明，已收到世新大學學生陳情信，並已函請世新大學校方依原則妥善處理及適時與師生溝通。此外，教育部訂有「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，若學校在課程開設方面有影響學生受教權益之情形，教育部將督導及追蹤後續改善情形，以維護學生受教權益。

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