清心福全飲料躍升咳嗽救星？網友實測「阿伯秘方」真有效 點法曝光

溫的綠茶+紅茶近日在社群平台爆紅，被網友譽為止咳神器。（擷取自清心福全/Threads）

2025/03/17 17:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期季節交替，不少民眾受感冒、咳嗽之苦，沒想到一款「阿伯配方」的手搖飲在網路上意外爆紅，成為網友熱議的「咳嗽救星」。這款「綠茶+紅茶」的獨特搭配在社群平台「Threads」上更掀起跟風潮，甚至有網友實測後大讚「真的有效！」

一名網友近日在「Threads」上分享，有位阿伯建議連續三天喝溫的無糖綠茶加半糖紅茶，就能緩解咳嗽。這個「偏方」迅速在網路上流傳，吸引大批網友嘗試，甚至被封為「手搖飲界的止咳神藥」。

請繼續往下閱讀...

然而，有些人到飲料店點餐時，卻遇到店員不解、猶豫接單的情況。內行網友則透露，「直接去清心福全比較快」，並秀出成功點到「綠茶+紅茶」的飲料照片。

對此，清心福全今（17）日在社群平台回應，最近瘋傳的「綠茶+紅茶」混搭喝法，就是他們家的「綠+紅」，溫的無糖綠茶搭配溫的三分糖或半糖紅茶，喝起來清心順喉。官方更幽默表示，不知道怎麼點的民眾，直接說「綠+紅」就好，「祝大家身體健康，喝甚麼都喉嚨借過」。

這則貼文一出，馬上掀起熱烈，網友們紛紛留言「真的是有比較不咳耶」、「目前觀察女兒咳嗽頻率有緩和點，女兒說確實有效」、「誰能想到清心會成為咳嗽救星 」、「太好了不用一次買兩杯飲料」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法