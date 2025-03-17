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    長榮航空及澳門航空共用班號 占7成台澳航線航班

    長榮航空與澳門航空3月30日起共用班號聯營，範圍涵蓋雙方營運的台灣往返澳門航線。（長榮航空提供）

    長榮航空與澳門航空3月30日起共用班號聯營，範圍涵蓋雙方營運的台灣往返澳門航線。（長榮航空提供）

    2025/03/17 16:26

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空與澳門航空3月30日起展開共用班號聯營，範圍涵蓋長榮航空營運的桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運的桃園、台中、高雄往返澳門航線，雙方提供的台澳航班超過市場7成。

    長榮航空與澳門航空的合作，提升旅客對台澳航班選擇彈性，更容易銜接澳門航空往中國境內的其他航點。

    長榮航空首席副總經理廖至維表示，旅客對於航班選擇和便捷性需求不斷增加，與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是兩家航空公司在營運層面的合作，也是長榮航空對旅客承諾的具體實踐，透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，也可提升銜接中國境內航點的便利性。

    澳門航空張允副總經理表示，這樣的合作，不僅豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多選擇和方便；隨著市場逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。

    目前，長榮航空每週營運桃園、高雄往返澳門達21班，而澳門航空每週約42班往返桃園、台中、高雄與澳門。透過這次共用班號合作，雙方提供市場超過7成的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求。

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