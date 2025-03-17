公共工程會支應1660萬元 花蓮須美基溪震損堤防復建

花蓮縣新城鄉須美基溪堤防去年0403強震受損，行政院公共工程會支應1660萬元復建。（記者游太郎攝）

2025/03/17 16:17

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉須美基溪佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸的堤防道路因0403強震受損近300公尺，嚴重影響當地居民安全，行政院公共工程會核准以災害復建經費支應1660萬元，預計工期120個工作天，7月中旬趕在颱風季節來臨時完工。

縣府建設處指出，須美基溪新城鄉佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸的堤防道路因0403強震受損近300公尺，新城鄉公所及縣議員邱光明多次向縣府反映，縣長徐榛蔚1月10日專程前往會勘堤防損害狀況，發現不但堤防本身出現嚴重塌陷狀況，堤防上的道路也發生龜裂現象，緊急向行政院公共工程會申請，日前獲核定以0403災害復建經費，專案支應1660萬元，並已於3月10日動工展開災害復建工程。

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新城鄉長何禮臺說，須美基溪佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸的堤防道路是新城鄉鄉民晨昏時段休閒活動的場域，但地震後出現堤岸塌陷及路面受損、龜裂，公共工程會已核准由縣府規劃打重力式護岸並進行重鋪受損路面，希望藉此提升鄉民生活品質並優化休閒運動場域。

須美基溪上游在1996年歐菲莉颱風期間，上游曾發生山壁大規模崩坍，不但沖垮堤防，土石流一度淹沒秀林鄉佳民村近三分之一部落，慈濟精舍也差一點被波及，當年為了避免崩坍地持續擴大，花蓮縣政府和當時的花蓮林管處、水保局花蓮分局等單位協調後，租用直升機，連續三次從空中撒下草種及原生樹等20餘種樹種，讓草種先固定山壁土石後，原生樹種再慢慢附著生長，經歷了近20年後，原光禿禿的崩坍地重新呈現綠色風貌，慢慢達到穩固山壁的效果，但0403強震後附近山壁再度出現大幅崩坍狀況，須美基溪也被列為土石流的潛勢溪流。

縣府建設處表示，7月開始進入颱風季節，公共工程會特別要求須在7月中旬前完工，藉以保障附近地區民眾的生命財產安全。

須美基溪堤防復建工程，預計7月中旬完工。（記者游太郎攝）

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