石門青山瀑布步道重建 預計明年6月底完工開放

石門青山瀑布步道目前封閉。（記者羅國嘉攝）

2025/03/17 16:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市石門區尖山湖一帶的青山瀑布步道，自去年10月受山陀兒颱風影響嚴重損毀後，封閉至今。該步道隸屬陽明山國家公園範圍，全長約1.3公里，因3座橋梁全數沖毀，影響民眾前往欣賞瀑布的安全與便利性。市府觀光旅遊局與石門區公所積極向中央爭取經費，目前已獲核定2300萬元，進行步道及橋梁的復建工程，預計明年6月底完工開放。

石門區長吳家兆指出，該步道的重建計畫從去年底即開始規劃，並於今年1月、2月兩度向中央提出申請，經審查委員會審議後，依照專家建議進行部分設計修正，以提高工程的安全性與耐久性。由於青山瀑布步道周邊屬於原始自然景觀，施工過程將盡量降低人為破壞，以保留其獨特的生態風貌。

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觀旅局表示，該工程已完成基本設計及細部設計，並於今年3月初送交行政院公共工程委員會與交通部觀光署審議，待最終審查通過後即可動工。整體工期預計為365日曆天，完工後將確保步道安全性，同時保護當地自然景觀，讓民眾能夠安全親近青山瀑布的壯麗美景。

市議員鄭宇恩說，歷年來青山步道屢因風災毀損而封閉，此次因山陀兒造成的損壞，包含鐵橋修復在內，預計爭取中央經費補助高達2300萬，施工期將長達1年，盼修復工程的設計能多加考量北海岸地區潮濕多雨的氣候，強化設施結構穩定、避免容易濕滑的材質，如期如質完成讓青山步道的美景重新開放。

新北市石門青山瀑布步道去年因山坨兒颱風，造成1.3公里步道有3座橋損毀、步道落石遍布。（圖由石門區公所提供）

新北市石門青山瀑布步道被颱風侵害前的美貌景象。（圖由新北觀旅局提供）

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