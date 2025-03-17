客家文化多元對話 日本大學教授到台灣客家文化館參訪

客發中心主任何金樑（右）引領日本學者們參觀「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展，觀賞北港朝天宮進香旗等文物。（圖由客發中心提供）

2025/03/17 16:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為拓展海外客家研究交流，日本國際基督教大學教授菊池秀明於今（17）日到客委會客家文化發展中心台灣客家文化館進行訪問研究，並前往苗栗市及大湖鄉的義民廟進行田野調查。客家文化發展中心指出，未來在將加強館際交流、國際合作等，能有更多元的互動與對話機會，讓客家文化的拓展與扎根更向前邁進。

客家文化發展中心於去年9月與日本國立民族學博物館、東京都立大學合作「日本國立民族學博物館創設50週年『客家與日本：海外華人編織的另一部東亞關係史』特展」，菊池教授當時也參與分享其研究，並表達到台灣客家文化館參訪交流意願，今日終於成行。

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菊池秀明等學者今天前往參觀台灣客家文化館的常設展及「拼．靚：台灣客家多重面貌特展」，客發中心主任何金樑詳細解說特展內容，隨後一行人針對苗栗義民信仰，前往苗栗市及大湖鄉的義民廟進行田野調查。

何金樑指出，今年8月將與台灣歷史博物館合作辦理「第6屆聲音的台灣史研討會」，研討會將以「聽見古倫美亞」為主題，以及邀請日本國立民族學博物館福岡正太副館長來台灣，就日治時期古倫美亞唱片議題進行專題演講。未來將持續透過國際客家交流合作，讓台灣客家與全球接軌，在未來「世界客家」的發展上扮演重要的角色。

日本國際基督教大學教授菊池秀明（右四）等人，前往苗栗市義民廟參訪，並進行田野調查。（圖由客發中心提供）

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