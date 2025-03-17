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    8名國家講座台大有5人 賴清德：所有得主都是台灣英雄

    教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀出席，表揚得獎者的學術貢獻。（記者羅沛德攝）

    教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀出席，表揚得獎者的學術貢獻。（記者羅沛德攝）

    2025/03/17 16:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕高教界最高桂冠、教育部第28屆國家講座主持人，今（17）日由總統賴清德親自頒贈。賴清德表示，所有得主不僅創造個人成就，更促進國家社會發展，讓台灣更美好都是英雄，專業、熱誠及創新缺一不可。

    賴清德表示，其中國家講座有4人是第二次獲獎，所有得主引領學生進入浩瀚的學術世界，人才是國家競爭力根本，高教多元創新是國家繁榮的最大動力，他允諾政府會作大學後盾，教育部高等教育深耕第2期計畫即投入970億元，玉山學者計畫也有相當成效，繼續延攬國際人才，並繼續投資技職教育，讓各行各界隱形冠軍都可成長茁壯。

    今年8名國家講座主持人，其中國立台灣大學就占有5人，包括台大校長陳文章、李怡庭、陳聖賢、林麗瓊、楊志新，另有國立陽明交通大學2人為賴明治及黃金維，以及成功大學蔡明祺。教育部提供每人3年共600萬元獎助經費，可供開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚其研究及教學成果，28年來全國僅169人獲此殊榮。

    台大校長陳文章導入綠色材料元素於光電等研究，並培育產業高階研發人才，獲得國家講座主持人殊榮，他受訪表示，身為台大校長在學術研究及培育人才要以身作則，在研究團隊和行政團隊共同努力下，他會兼顧校長及國家講座主持人的責任，並樂於與國內及國際分享研究成果。

    行政院長卓榮泰頒贈學術獎等，他表示，各位得主都是台灣教育巨擘，主導學術界向上力量，總統賴清德推動青年百億海外圓夢計畫，依教育部政次葉丙成所述，已超過2600人報名，代表這是下一代所需政策。

    教育部長鄭英耀表示，在台灣資源有限下，世界看到台灣人才的貢獻，今日所有得主都是有功推手，打造為學術國家隊，且在疫情之後，產業加速全球布局，高教創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，教育部近年持續推動多項大型計畫，高等教育深耕第2期計畫也將投入970億元，期許擴大與歐美等國深度學術合作。

    「國家產學大師獎」得主為國立雲林科技大學特聘教授溫志超、國立台灣科技大學特聘教授邱煌仁，每人獎金90萬元；「學術獎」得主包括台大外文系特聘教授張小虹等17人，每人獎金90萬元。

    教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮。（記者羅沛德攝）

    教育部17日舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮。（記者羅沛德攝）

    高教界最高桂冠、教育部第28屆國家講座主持人，今（17）日由總統賴清德親自頒贈。（記者羅沛德攝）

    高教界最高桂冠、教育部第28屆國家講座主持人，今（17）日由總統賴清德親自頒贈。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰頒贈學術獎。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰頒贈學術獎。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授楊志新獲頒國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授陳文章獲總統賴清德頒發國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授陳文章獲總統賴清德頒發國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授陳文章獲頒國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

    國立台灣大學教授陳文章獲頒國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

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